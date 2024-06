Pilger- und Kulturreise nach Rom

Petersdom, Forum Romanum, Engelsburg, Spanische Treppe – die „ewige Stadt“ Rom lockt Pilger und Touristen gleichermaßen an. Eine Gelegenheit, die italienische Hauptstadt kennenzulernen, bietet die Pfarrei St. Antonius Kevelaer im Oktober an.

Geistliche Leitung und Reiseleitung

„An dieser Reise können aber nicht nur unsere Gemeindemitglieder teilnehmen, sondern Pilgerinnen und Pilger vom ganzen Niederrhein“, lädt Pfarrer Andreas Poorten ein, der als geistlicher Leiter mitkommt. Die Reiseleitung liegt in den Händen von Bernd Pool.

Übernachten werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Gästehaus „Casa Bonus Pastor“. Die Unterkunft liege „direkt an den Vatikanischen Gärten, nur einen gemütlichen Spaziergang vom Vatikan mit dem Petersplatz entfernt“, sagt Anselm Thissen vom Veranstalter „Emmaus-Reisen“. Sie ist Ausgangspunkt zu Ausflügen und Besichtigungen sowohl des antiken Roms als auch zu besonderen christlichen Stätten wie die Kirche Maria Maggiore und die Lateranbasilika.

Die Teilnahme an der Generalaudienz mit Papst Franziskus steht ebenso auf dem Plan wie ein Besuch des besonders beliebten Stadtviertels Trastevere mit seinen vielen kleinen Gassen.

„Diese Pilger- und Kulturreisen zeichnen sich dadurch aus, dass schnell ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Gruppe entsteht. Man lernt Menschen mit einer gleichen Grundeinstellung zum Leben kennen“, verspricht Thissen.

Die Reise beginnt am Sonntag, 13. Oktober, mit einem Bustransfer zum Flughafen Frankfurt. „Neben der Abfahrt in Kevelaer können wir, abhängig von den Anmeldezahlen, auch noch weitere Abholpunkte im Kreis Kleve organisieren“, sagt Thissen.

In Rom sind vier Übernachtungen gebucht, bevor es am Donnerstag, 17. Oktober, mit dem Flugzeug zurück nach Frankfurt und dann per Bus nach Hause an den Niederrhein geht.