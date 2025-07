Die Kevelaerer „Big Band 4 Fun“ begeisterte ihr Publikum mit einem vielseitigen Programm Picknickkonzert in Pastors Garten

/ von Matthias Lehnen

Im Licht der Abendsonne musizierte die „Big Band 4 Fun“ für ihr Publikum. Foto: MaLe

Zum zweiten Mal spielte am Donnerstag die „Big Band 4 Fun“ unter der Leitung von Philipp Niersmans ihr Picknickkonzert in Pastors Garten. Im Vergleich zum Auftritt im vergangenen Jahr fanden sich etwa doppelt so viele Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Wiese hinter der Basilika zusammen, um die ortsansässige Big Band zu hören.

Gute Laune war am Donnerstagabend praktisch vorprogrammiert. Die Besucherinnen und Besucher konnten ihre Picknickdecken und Klappstühle in der angenehm warmen Abendsonne aufschlagen, sich mit kühlen Getränken erfrischen und dem vielfältigen Programm der Big Band lauschen. Ob man nun sanft zu einer Ballade wie „A Natural Woman“ schunkelte oder energiegeladen zu schnellen Stücken wie „Murphys Gesetz“ mitwippte, Langeweile kam nie auf.

Die 21 Musiker und Musikerinnen begeisterten das Publikum mit den unterschiedlichsten Stilen der Big-Band-Musik und wechselten dabei zwischen Gesangstiteln, welche von der Sängerin Sara Salinga vorgetragen wurden, und reinen Instrumentalstücken. Ihr Repertoire reichte dabei von alten Big-Band-Klassikern wie Duke Ellingtons „Caravan“ bis hin zu Popnummern der „Jackson Five“ oder auch Bruno Mars.

Auch nach dem zweistündigen Programm hatte das Publikum noch nicht genug von der Musik und verlangte zwei Zugaben. Nachdem die „Big Band 4 Fun“ diesen Wünschen nachgeko…