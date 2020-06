Pichler will neue Regeln für Sonntagsverkauf

Die NRW-Gesetzgebung rund um das Ladenöffnungsgesetz erhitzt seit Jahren die Gemüter in Kevelaer. Unter den Pandemiebedingungen wird einmal mehr deutlich, wie schwierig die geforderte Koppelung an Großveranstaltungen umzusetzen ist, mit der die zulässigen Ausnahmen für den Sonntagsverkauf gerechtfertigt werden müssen. Speziell in Kevelaer dreht sich die Debatte zudem darum, für welche Sortimente die zusätzlichen Ausnahmen gelten, von denen Kevelaers Wirtschaft als Wallfahrtsstandort profitiert. Bürgermeister Dr. Dominik Pichler hat das zum Anlass genommen, sich mit einem Vorschlag an NRW-Wirtschaftsminister Dr. Andreas Pinkwart zu wenden und eine Überarbeitung des Gesetzes zu fordern.