Gebäudemanagement hat schon einiges auf den Dächern – und noch viel geplant Photovoltaik auf städtischen Gebäuden

Solarzellen auf städtischen Gebäuden sind eines der Themen im Ausschuss für Klima, Umwelt und Gebäudemanagement. Foto: Pixabay



Beim Thema Photovoltaik legt die Kevelaerer Verwaltung den Fokus nicht allein auf die Freiflächenanlagen (das KB berichtete). In der Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt und Gebäudemanagement am heutigen Donnerstag, 9. Februar 2023, wird auch das Thema der „Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden“ aufgerufen.

Strom vor Ort verbrauchen

Und da gibt‘s erst einmal ein paar Erfolgsstories zu melden: Die Stadtwerke betreiben auf städtischen Gebäuden Photovoltaik-Anlagen, die seit 2009 in Betrieb sind und den gesamten produzierten Strom einspeisen, erklärt die Verwaltung. Zusätzlich gehört den Stadtwerken eine eigene Anlage auf dem Wasserwerk Keylaer. Die Anlagen auf dem Rathaus und auf dem Verwaltungsneubau im Schulzentrum betreibt die Stadt selbst, der Strom wird vor Ort verbraucht.

„Weitere PV-Anlagen sind konkret geplant bzw. beauftragt. So sollen auf dem Filtergebäude am Freibad und auf dem neuen Jugend- und Verwaltungsgebäude PV-Anlagen errichtet werden. Für die Erweiterung der Grundschule in Wetten, die Sanierung der Lüftungsanlage der Begegnungsstätte in Winnekendonk und die Dachsanierung der Turnhalle der St. Hubertus-Grundschule sind ebenfalls Anlagen geplant“, heißt es in der Verwaltungsvorlage weiter. Auffällig ist, dass es sich bei den neueren Anlagen zumeist um größere handelt, die wohl auch neuerer Technik entsprechend mehr Le…