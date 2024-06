Pfingstzeltlager der DLRG Kevelaer

Ein voller Erfolg war das diesjährige Pfingstzeltlager der DLRG Ortsgruppe Kevelaer. 65 Teilnehmende stachen vier Tage, mit Spiel und Spaß, rund um das Thema Piraten, in See. Mit Kostümen und Piratenmusik haben die Betreuer dem Wochenende den Feinschliff verliehen. „Am Freitag ging es mit allen zusammen los, so fuhren wir mit den Fahrrädern und ganz viel guter Laune zu unserer Wiese, wo direkt die Schlafstätten in den Zelten errichtet wurden“, berichtet die örtliche Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, Guilia-Fily Reykers.

Lagertaufe und Sternwanderung

Auf dem Programm standen unter anderem natürlich wieder die traditionelle Lagertaufe, eine Sternwanderung, bei der die Kinder anhand der Sterne den Weg zum Lager zurück finden mussten, ein Postenlauf und viele weitere Spiele. Zentrum der Wiese war wie immer ein großes Lagerfeuer, welches, besonders abends, zum gemütlichen Singen, Zusammensitzen, Stockbrotbacken und Aufwärmen einlud.

Was an diesem Wochenende ebenfalls besser mitspielte als erwartet war das Wetter, denn es hatte auch etwas Sonne für die Teilnehmenden übrig. Montags konnten die Eltern dann ihre kleinen Abenteurer, die nach diesem Wochenende ziemlich erschöpft und doch sehr glücklich waren, wieder in die Arme schließen. „Wir freuen uns nach diesem erfolgreichen Lager alle schon auf das nächste Jahr und natürlich auf das Sommerlager in den Sommerferien.“