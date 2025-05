Pferdesegnung am St. Georg-Denkmal

Bei bestem Wetter fand am 27. April die Pferdesegnung der Pferdesportgemeinschaft St. Georg statt. Die Pferdesegnung gehört zum festen Bestandteil der Jahresaktivitäten der PSG St. Georg Kevelaer.

Die erste fand im Jahr 2002 an der Hubertuskapelle auf Keylaer statt. Diese Veranstaltung dient auch dazu, den Zusammenhalt von Verein, Kirchen und Geselligen Vereinen aufrechtzuerhalten. Reiter und Radfahrer hatten sich am Parkplatz des Kevelaerer Hallenbades versammelt, um von dort aus in Richtung Priesterhaus aufzubrechen. Hier trafen sie auf den Pfarrer Sebastian Frye, den sie zum Mitfahren in der Kutsche einluden.

So setzte sich der kleine Tross in Gang, um schließlich am 2003 durch den Verein errichteten Steinrelief des Schutzpatrons der Reiter mit der Darstellung des Heiligen als Drachentöter einen kurzen Wortgottesdienst mit anschließender Pferdesegnung abzuhalten.

Vom Sportstall Scholten waren ebenfalls acht Reiter zum St.-Georg-Denkmal aufgebrochen, um an der Pferdesegnung teilzunehmen. Zur Pferdesegnung waren alle Reiter, aber auch Nicht-Vereinsmitglieder eingeladen.

In einer kurzen Ansprache erläuterte die neue Vereinsvorsitzende Nadine Ruelfs die Bedeutung des Ereignisses. Die Jagdhornbläser eröffneten die Veranstaltung und begleiteten den Wortgottesdienst mit musikalischen Beiträgen.

In seiner Predigt betonte Pastor Frye, dass die Pferde dem Menschen anvertraut sind und dass wir die Verantwortung für sie zu allen Zeiten und an jedem Tag neu wahrnehmen müssen. Darum erbitten wir Gottes Geleit und seinen Segen für Reiter und Pferde.

Anschließend ging Pastor Frye zu den Pferden auf die Wiese und nahm eine kurze Segnung vor. Im Anschluss kehrten die Teilnehmenden ins Stübchen am Sportstall Scholten noch zu einem geselligen Beisammensein ein.