Pfarrer wird Schützenkönig

Ein besonderes Kapitel Schützengeschichte wurde am zweiten Maiwochenende in Winnekendonk geschrieben: Mit Pfarrer Klaus Klein-Schmeink errang erstmals ein Geistlicher die Königswürde der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft – ein Ereignis, das selbst am traditionsreichen Niederrhein Seltenheitswert hat.

Gelungener Auftakt beim Klotzkönigschießen

Bereits am Freitagabend startete das Fest mit dem Klotzkönigschießen neben der Feuerwehr. 26 Teilnehmer sowie befreundete Schützen aus Maasbree fanden sich ein. In geselliger Atmosphäre, begleitet von Grillwürstchen und kühlen Getränken, wurde der Vogel zügig „gerupft“. Den entscheidenden Treffer setzte schließlich Chris Wijers mit dem 172. Schuss und sicherte sich damit den Titel des Klotzkönigs. Weitere Preise gingen an Johannes Schink, Alfred Scholz, Andreas Opgenhoff und Sandra Vedder.

Tradition, Gemeinschaft und Gedenken

Der Samstag begann früh: Helfer bauten Zelte und Schießstände auf, bevor ein gemeinsames Frühstück die Gemeinschaft stärkte. Am Nachmittag setzte sich ein festlicher Umzug von der Begegnungsstätte aus in Bewegung, begleitet vom Musikverein. Noch amtierender König Alfred Scholz wurde abgeholt und mit einem Fahnenschwenken geehrt.

Auf dem St.-Sebastianus-Platz gedachten die Schützen in einer würdevollen Zeremonie der Opfer des Zweiten Weltkriegs. Im Anschluss endete das Amtsjahr des bisherigen Königshauses mit dem Abnehmen der Insignien.

Spannendes Vogelschießen mit besonderem Ausgang

Beim anschließenden Vogelschießen zeigte sich schnell die Treffsicherheit der Teilnehmer. Premiere hatte dabei die Beteiligung des Musikvereins, bei der Andreas Essen den Schwanz des Vogels sicherte.

Die weiteren Preise gingen an:

– Gerd Eyckmann (Kopf)

– Johannes Schink (linker Flügel)

– Anke Scholz (rechter Flügel)

Im finalen Wettkampf um die Königswürde lieferten sich Thomas Berretz und Pfarrer Klaus Klein-Schmeink ein packendes Duell. Erst mit dem 88. Schuss fiel der letzte Rest des Vogels. Der entscheidende Treffer gelang dem Präses der Bruderschaft: Pfarrer Klein-Schmeink ist neuer Schützenkönig. Sein Mitstreiter Berretz steht ihm als Adjutant zur Seite.

Nachwuchs zeigt Treffsicherheit

Auch der Schützennachwuchs bewies sein Können. 13 Kinder traten mit der Spielzeugarmbrust an. Schülerprinz wurde Ben, unterstützt von seinen Adjutanten Milo und Bjarne.

Bei den Jungschützen sicherten sich:

– Nora Aben (1. Preis)

– Fabian Ludwig (2. Preis)

– Aaron Scholz (3. Preis)

– Feli van Schagen (4. Preis)

Im spannenden Finale setzte sich Feli van Schagen gegen Mika Relouw durch und errang mit dem 329. Schuss die Würde der Jugendprinzessin.

Vorfreude auf den Höhepunkt

Nach diesem ereignisreichen Wochenende richtet sich der Blick nun auf den nächsten Höhepunkt im Schützenjahr: den Königsgalaball am 3. Juli 2026. Dort wird das neue Königshaus offiziell gefeiert – mit einem König, der schon jetzt für eine außergewöhnliche Geschichte sorgt.