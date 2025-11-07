Pfarreirats- und Kirchenvorstandswahlen

Die Katholikinnen und Katholiken im Bistum Münster haben die Wahl: Am Wochenende des 8. und 9. November werden unter dem Motto „Du bist entscheidend“ in allen Kirchengemeinden im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums die Kirchenvorstände und die Pfarreiräte neu gewählt. Im niedersächsischen Bistumsteil werden nur die Pfarreiräte bestimmt.

Kirchenvorstand und Pfarreirat sind die beiden entscheidenden Leitungsgremien in den Pfarreien. Aufgaben des Pfarreirats sind die strategische mittel- und langfristige Ausrichtung, die Entwicklung der pastoralen Grundsätze der Vermögensverwaltung sowie die interne und externe Kommunikation. Den Pfarreirat dürfen Gemeindemitglieder ab 14 Jahren wählen. Insgesamt sind für die Pfarreiratswahlen im Bistum Münster rund 1,4 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Rund 2.100 Menschen kandidieren für dieses Ehrenamt.

Der Kirchenvorstand vertritt die Kirchengemeinde im rechtlichen Sinn. Er verwaltet entsprechend der vom Pfarreirat entwickelten Grundsätze ihr Vermögen und entscheidet über Finanzen, Personal, Bauunterhaltung und Liegenschaften. Außerdem hält der Kirchenvorstand den Kontakt zu öffentlichen Stellen und Behörden. Seine Arbeit schafft die Voraussetzungen für das caritative und pastorale Engagement der Kirchengemeinde. Wahlberechtigt für den Kirchenvorstand sind Gemeindemitglieder ab dem 16. Lebensjahr. Dies sind im NRW-Teil des Bistums rund 1,2 Millionen Gläubige. Zur Wahl stehen für dieses Gremium etwa 1.900 Kandidatinnen und Kandidaten.

Die Pfarreien können den Wahlberechtigten entweder klassische Urnenwahl und Briefwahl; allgemeine Onlinewahl und Briefwahl oder eine Kombination aus allen drei Wahlformen anbieten. Das Bistum Münster hat den Pfarreien diesmal erstmals die allgemeine Onlinewahl ermöglicht. 62 Kirchengemeinden bieten diese für die Kirchenvorstandswahlen an, 49 für die Pfarreiratswahlen. Es zeichnet sich ab, dass dank der allgemeinen Onlinewahl eine höhere Wahlbeteiligung erreicht wird. Verlässlich wird sich dies nach dem Wahltermin beurteilen lassen.

Alle Infos über die Wahlen gibt es auf der Internetseite des Bistums Münster unter www.bistum-muenster.de/wahlen.