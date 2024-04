Pfandbon für Gutes

Kundinnen und Kunden, die in der Aldi Filiale an der Walbecker Straße in Kevelaer einkaufen gehen, haben ab sofort die Möglichkeit, mit ihrer Pfandbon-Spende einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung der inklusiven Kindertageseinrichtungen „Sternschnuppe“, eine Einrichtung der Lebenshilfe Gelderland, zu leisten. Aldi stellt mit diesem Projekt sein soziales Engagement in den Vordergrund und unterstützt soziale Einrichtungen.

Unter dem Motto der Sternschnuppe „Leere Flaschen für volle Spielkisten”, haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, mit ihrer Pfandbon-Spende die Welt der Sternschnuppen-Kinder durch die neu angeschafften Spielmaterialien bunter zu machen – Pfandbon für Pfandbon. Das Familienzentrum Sternschnuppe bedankt sich herzlich für diese tolle Aktion und freut sich sehr über diese Partnerschaft.