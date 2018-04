Am Nachmittag des vergangenen Sonntags, 29. Mai 2018, hatten die Pfadfinder des Stammes Weeze-Kervenheim zu ihrem jährlichen Stufensprung eingeladen, der gleichzeitig den Charakter eines „Tages des offenen Zelts“ trug. Petrus hatte wettermäßig mit den Kindern und Jugendlichen ein Einsehen und so boten sich für den durch Spaß und Spiel bestimmten Nachmittag beste Bedingungen.

Die rund 200 Mitglieder des in der „Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg“ (DPSG) organisierten Stammes sind traditionell auf verschiede Altersstufen aufgeteilt. War bisher der klassische Einstieg jener als „Wölfling“ mit etwa acht Jahren, so ist es seit neuestem auch schon Vorschulkindern möglich, als „Biber“ erste pfadfinderische Erfahrungen zu sammeln – ein Angebot im Sinne der Nachwuchsgewinnung, das nach Aussage der beiden Stammesvorstände Stephanie Verbeten und Theo Kröll bestens angenommen wird, alle Gruppenleiter aber auch vor gan…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Pfadfinder absolvieren Stufensprung 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by