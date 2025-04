Das „Junge Theater Bonn“ zeigte das Stück in der Wallfahrtsstadt „ Pettersson und Findus “ im Bühnenhaus

/ von Maxime Janine Fischer

Die Geschichte von Pettersson und Findus wurde mitreißend erzählt. Foto: MJF

Am Sonntag, 13. April 2025, war das Konzert- und Bühnenhaus wieder prall gefüllt. Neben zahlreichen Erwachsenen saßen auch viele Kinder gespannt auf ihren Plätzen, denn um 15 Uhr hob sich der Vorhang für das Kindertheaterstück „Pettersson und Findus“, basierend auf den beliebten Kinderbüchern von Sven Nordqvist.

Das charmante Duo – der liebevolle, ältere Pettersson und sein quirliger Kater Findus – begeistert seit Jahren kleine und große Zuschauer. In der Geschichte lebt Pettersson mit seinen Tieren zurückgezogen auf einem Hof. Eines Tages begegnet er dem kleinen, frechen Kater Findus – und nimmt ihn bei sich auf. Die beiden werden ein Herz und eine Seele.

Doch der Frieden wird auf die Probe gestellt: Pettersson entscheidet sich, einen Hahn namens Caruso zu den Hühnern zu holen. Findus fühlt sich vernachlässigt und vom eleganten, fast schon hochnäsigen Hahn verdrängt. Es kommt zu Missverständnissen, Streitereien und Kämpfen.

In seiner Not schreibt Findus dem Hahn sogar einen Brief – angeb lich im Namen von Pettersson – und verbietet ihm das Krähen. Nur zweimal am Tag soll Caruso noch rufen dürfen. Der Hahn ist tief gekränkt – und verschwindet. Erst Stunden später bemerken Pettersson und Findus sein Verschwinden, und von Schuldgefühlen geplagt machen sie sich auf die Suche.

