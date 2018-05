Die „St. Petrus-Bruderschaft Wetten 1643 e.V.“ hat allen Grund zu feiern: In diesem Jahr besteht sie seit 375 Jahren und kann somit auf eine lange und abwechslungsreiche Geschichte zurückblicken.

Im Jahre 1643, fünf Jahre vor Ende des 30-jährigen Krieges, schlossen sich Wettener Männer und Burschen zur St.-Petrus-Bruderschaft zusammen, um, wie in diesen schweren Zeiten bei vielen anderen Gemeinden üblich, die Ortsgemeinschaft, die Kirche und ihre Familien zu schützen. Diesem Engagement ist die Gemeinschaft nach wie vor verpflichtet und lebt traditionelles Brauchtum mit christlichen Wertvorstellungen, das heißt, sie steht für Glaube, Sitte und Heimat.

Das genaue Alter der Bruderschaft ist umstritten. Wahrscheinlich ist sie aus der Liebfrauen-Bruderschaft hervorgegangen, die es vorher in der Pfarrgemeinde gab und deren beträchtlicher Grundbesitz übernommen wurde. Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts flossen Zins- und Pachtgelder. Wie sich dieser Besitz nach und nach verlor, ist nicht mehr nachzuweisen. An der im zweiten Weltkrieg verloren gegangene…

