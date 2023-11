Peter-Plümpe-Platz: Spatenstich am Montag

Die Neugestaltung des Peter-Plümpe-Platzes ist eines der zentralen Elemente der Stadtkernerneuerung in Kevelaer.

Am Montag, 13. November, ab 13 Uhr findet der offizielle Spatenstich für die Baumaßnahme des Peter-Plümpe-Platzes mit Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, welches die Maßnahme zu 60 % fördert, statt.

Die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Kevelaer laden dazu neben der Ministerin, der Kevelaerer Politik, dem Gestaltungsbeirat und den beteiligten Firmen der Umbaumaßnahme auch Unternehmerinnen und Unternehmer sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Kevelaer ein.

Ab 13 Uhr sorgt die Pizzeria Elio mit kostenlosen italienischen Snacks und Getränken für das leibliche Wohl zur Mittagszeit. Um 13.30 Uhr erfolgt die offizielle Begrüßung durch Ministerin Ina Scharrenbach und Bürgermeister Dr. Dominik Pichler. Das Planungsbüro Greenbox und die ausführende Baufirma van Boekel stellen die Planungen und den Baufortschritt der Baumaßnahme vor. Im Anschluss ist Zeit für Fragen an die Projektbeteiligten.

Bereits 2018 startete das Planverfahren für den Peter-Plümpe-Platz. Neben Verkehrsuntersuchungen wurde dazu auch eine Bürgerbeteiligung durchgeführt. 2021 wurde die Firma Greenbox mit der Planung beauftragt und ein paar Monate später der Entwurf vom Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer beschlossen.

Mitte Juni dieses Jahres wurde der Auftrag für die Tiefbauarbeiten nach einer europaweiten Ausschreibung an die Firma van Boekel vergeben. Die Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes ist Teil des Integrierten Handlungskonzepts (IHK), das Grundlage der Stadtkernerneuerung ist. Der neue Platz gliedert sich in zwei Bereiche: Der multifunktional nutzbare Platzbereich an der Marktstraße, der entweder als Parkfläche für PKW dient oder für die Kirmes und weitere Veranstaltungen genutzt werden kann, und das „Grüne Forum“ auf der Seite der Annastraße, das zum Verweilen in der Innenstadt einladen und auf dem Platz eine neue Aufenthaltsqualität schaffen soll.

Im Rahmen des IHK wurden bereits der Mechelner Platz erneuert, die Hauptstraße neu gepflastert und zuletzt der Kapellen- und der Stalenusplatz umgebaut.