Perugia zeigt Wans-Aquarelle

Die alte Festungsanlage Rocca Paolina aus dem 16. Jahrhundert im norditalienischen Perugia ist ein Labyrinth aus Tunneln und Gassen und mit seinen Märkten, Kulturveranstaltungen und Kunstausstellungen in jedem Sommer eine Attraktion für etliche tausend Touristen. Hier eröffnet das Museum der Stadt Perugia am kommenden Freitag, den 21. Juni, um 18 Uhr, im Rahmen seiner Reihe „Art and More“ zum Thema „Enigmatischer Realismus“ eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst mit Arbeiten von achteuropäischen Künstlern; Zeichner, Maler und Bildhauer.

Einer der acht ist der Kevelaerer Künstler Paul Wans, von dem vier seiner realistischen Aquarellmalereien gezeigt werden, zwei Stillleben und zwei Tierfragmente. „Zeitgenössische Künstler aus Italien, Deutschland und der Schweiz präsentieren wir in dieser Ausstellung in der Rocca Paolina Perugia. Kunst hat mehr zu bieten als nur ihre physische Erscheinung, mehr als nur reines perfektes Handwerk. In dieser Kunst gibt es etwas Geheimnisvolles, etwas Schönes, das der Betrachter selbst erleben muss…“, heißt es im Vorwort des Ausstellungskataloges. Bis zum 5. Juli einschließlich ist die Ausstellung täglich von 10 – 13 und 14.30 – 19 Uhr geöffnet.