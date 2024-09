Perspektiven für Innenstädte

Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und der Einzelhandelsverband Nordrhein-Westfalen laden Einzelhändlerinnen und Einzelhändler in die Wallfahrtsstadt Kevelaer ein. Vorgestellt werden Konzepte für die Belebung der Ortszentren.

Online -Shopping nimmt zu

„Lebendige Innenstädte voller Angebote und Besucher wünschen wir uns alle. Doch die Realität sieht oft anders aus: Leerstände nehmen zu, verändertes Konsumverhalten wie das vermehrte „Online-Shopping“ führt zu einem Rückgang der Kundenfrequenz und Umsätze, und die Verbraucherstimmung ist angesichts hoher Inflation und steigender Preise eher gedämpft“, umreißt die Kreis Klever Wirtschaftsförderung den Status Quo.

„Der Einzelhandel spielt eine entscheidende Rolle als Magnet für Innenstädte, indem er zur Vielfalt und zur längeren Verweildauer der Besucher beiträgt. Um dieser Rolle auch in Zukunft gerecht werden zu können, müssen Innenstädte und Stadtzentren einem Wandel unterzogen werden“, konstatiert man in Kleve.

Wie dieser Wandel gestaltet werden kann, will Jens Nußbaum von der „Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner GmbH“ bei einer gemeinsamen Veranstaltung des Einzelhandelsverbandes Nordrhein-Westfalen und der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve erklären.

Infos für den Handel

Sie findet statt am Mittwoch, 18. September, ab 17.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung unter www.wfg-kreis-kleve.de Voraussetzung.

In seinem Impuls-Vortrag beleuchtet Nußbaum aktuelle Trends und Anforderungen der Innenstadtentwicklung und stellt Best-Practice-Beispiele vor – von kurzfristigen Maßnahmen bis hin zu umfassenden Masterplänen für kleine und mittlere Städte.

Interessante Impulse

Neben dem Hauptvortrag wird es eine moderierte Gesprächsrunde mit weiteren interessanten Impulsen geben. An dieser Runde nehmen neben Jens Nußbaum auch Susanne Rexing, Inhaberin des „r e x i n g“ Einrichtungshauses in Kleve, und Annegret Welbers, Inhaberin des Musikhauses Welbers in Kevelaer, teil.

Im Anschluss haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem kleinen Imbiss die Möglichkeit, branchenübergreifende Kontakte zu knüpfen und die Referenten persönlich kennenzulernen. Moderiert wird der Abend von Ute Marks von der Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner GmbH.