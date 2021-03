Personelle Veränderungen und ein neues Digitalangebot

Am heutigen Donnerstag, 11. März 2021, geht mit „KBplus“ die nächste Generation unseres Digitalangebots an den Start. Mit KBplus lesen Nutzer*innen auf unserer Website in einem neuen Design nahezu werbefrei und erhalten früheren Zugriff auf Nachrichten und Berichte aus Kevelaer und den Ortschaften.

Das Wichtigste aber ist, dass wir unser klassisches Zeitungsabonnement aufwerten. Wir bieten unseren KBplus-Leser*innen eine Premium-Mitgliedschaft, mit der man gleichzeitig Unterstützer*in des KB wird und eben nicht nur Zeitungsinhalte erhält, sondern verschiedene Mehrwerte bekommt. Weitere Details dazu erfahren Sie in den kommenden Wochen. Bereits bezahlte KB-Digital-Abos und Zeitpässe werden automatisch auf die KBplus-Mitgliedschaft umgestellt und die bisherigen Nutzer*innen erhalten dazu eine weitergehende Information.

Neu ist außerdem, dass man eine KBplus-Mitgliedschaft zu vergünstigten Konditionen an die Familie oder an Freunde verschenken kann. Auch Unternehmen oder Vereine haben die Möglichkeit, diese KBplus-Pakete an eine Vielzahl von Personen zu verschenken und Sponsoring-Pakete zu buchen, wodurch sie zur finanziellen Unterstützung und zum Erhalt des KB einen großen Beitrag leisten können. Ebenfalls neu ist, dass man KBplus 30 Tage kostenfrei testen kann.