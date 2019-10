Persönliche Bestzeit beim Marathon

Ulrike Zeitz-Kempkens ging beim Marathon am Baldeneysee in Essen an den Start. In Absprache mit ihrem Trainer sollte in diesem Rennen eine neue persönliche Bestzeit in Angriff genommen werden.

Und Uli legte sich mächtig ins Zeug. Schon nach der Hälfte der Distanz (21.1 Kilometer in 1:40:47 Stunden) unterstrich Ulrike ihr persönliches Vorhaben. In 3:27:14 Stunden lief Ulrike als erste in ihrer Alterswertung nach 42,2 Kilometern über die Ziellinie. In der Gesamtwertung aller Frauen (über 100 Starterinnen) belegte Ulrike den 12. Platz. Ihre persönliche Bestzeit hat die Kevelaererin in diesem Rennen um vier Minuten verbessert.

Foto: privat