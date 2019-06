Performatives Tanztheater, Lesung, Konzert

Wechselspiel der besonderen Art eröffnet am 21. Juni die Landpartie am Niederrhein

Am 22. und 23. Juni öffnen jeweils von 11 bis 18 Uhr insgesamt 20 Ausstellungorte in und um Kevelaer zur Landpartie am Niederrhein (das KB berichtete). Zu entdecken gibt es Kunst, Kunsthandwerk und Kreatives. An beiden Tagen versprechen zudem Konzerte, Workshops, Lesungen und Beiträge zur Geschichte der Ausstellungsorte ein „unverwechselbares“ Kunst- und Kulturerlebnis.

Das Programm gibt es im Programmheft mit Radkarte, das an allen Ausstellungsorten bereit liegt und auf der Internetseite www.landpartie-niederrhein.de zum Download zur Verfügung steht (das KB berichtete).

Die Steinwerkstatt Lepper in Wemb öffnet in diesem Jahr bereits für die Eröffnungsveranstaltung am Freitag, 21. Juni, um 19 Uhr. Steinbildhauerin Lisa Lepper lädt zu einem besonderen Programm in ihre große Ausstellungsscheune in Weeze-Wemb.In der Atmosphäre, zwischen Skulpturen, Gemälden und Objekten der Ausstellung, entsteht frei nach dem Motto „Turbulenz der Welt! Liebe Freunde! – ahoi!” ein spannendes Wechselspiel zwischen performativem Tanztheater, experimentellem Tanz und Dada Gedichten. Im Anschluss rundet Folklore vom Rio de la Plata das Programm ab.

Lisa Lepper bringt für diesen Abend befreundete Künstlerinnen und Künstler zusammen, darunter auch überregional bekannte Größen der Kulturszene. Gemeinsam gestalten sie einen einmaligen Abend, den das beschauliche Wemb so noch nicht erlebt hat und der Publikum und Beteiligte in gleicher Weise überraschen soll. Wer das miterleben möchte, sollte pünktlich sein, erklärt Gastgeberin Lisa Lepper: „Zu Beginn des Programms gegen 19.15 Uhr schließen wir das Scheunentor, die Beteiligten wünschen sich eine konzentrierte, ruhige Atmosphäre für ihre Darbietung.”

Tänzerisch gestalten die Choreographin, bildende Künstlerin und Musikerin Petra Rühl und die Diplom-Tanzpädagogin Edith Bongers-Reul mit ihrer „dansWerkstatt” den Abend.

Die „dansWerkstatt” wurde von den beiden 2017 ins Leben gerufen, um gemeinsam mit Frauen aus den Niederlanden und Deutschland tänzerisch zu improvisieren, zu experimentieren und um Gedanken und Ideen mit Tanz einen Ausdruck zu verleihen. Im Rahmen der Landpartie am Niederrhein präsentiert das deutsch/niederländische Ensemble nun Szenen aus der gemeinsamen Arbeit.

Im Wechsel mit den Tanztheater-Szenen liest Johannes Lepper, Bruder der Gastgeberin, eine Auswahl Dada-Gedichte. Lepper arbeitet als Bildhauer, Regisseur, Schauspieler, Bühnenbildner und Gastdozent in Theaterwissenschaften an der Ruhruniversität Bochum. Er war Intendant des Schlosstheaters Moers und des Theaters Oberhausen und inszeniert deutschlandweit Theaterprojekte. Er realisierte Großprojekte bei der Ruhr2010 und zu den Duisburger Akzenten 2014.

In seiner Lesung verbindet der gelernte Schauspieler Texte des Absurden mit denen der klassischen Dramenliteratur, die Groteske wird mit dem Wahnsinn des Alltags verbunden.

Mit Folklore aus dem Rio de la Plata lassen schließlich Carlos Crespo Repetto & Esther Crespo-Damm den Abend musikalisch ausklingen.