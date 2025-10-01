Pedelec sichergestellt

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes stellten Beamte am 25. September 2025 in Kevelaer zwei Pedelecs sicher.

Während das eine gestohlen und damit zur Fahndung ausgeschrieben war, konnte die Herkunft des anderen Pedelecs bislang nicht geklärt werden.

Der Verdacht liegt aber auch hier nahe, dass das Zweirad aus einem Diebstahl stammt: Das Typenschild mit der Rahmennummer auf der Unterseite des Rahmens wurde augenscheinlich abgekratzt.

Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Firma Scott Sports SA. Auffällig sind ein “Pit Bull”-Aufkleber und ein grüner Aufkleber mit dem Markenlogo des Monsterdrinks.

Hinweise zum Eigentümer des Pedelecs werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen.