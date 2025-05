Pedelec gefunden

In Kevelaer flüchtete am Sonntag, 20. April 2025, an der Rheinstraße eine männliche Person zu Fuß vor einem Streifenfahrzeug der Polizei und ließ ein zuvor mitgeführtes Fahrrad zurück.

Bisher konnte kein Eigentümer ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um ein Pedelec der Marke Haibike, Modell Full Seven 7.0, in der Farbe blau-gelb.

Das Kriminalkommissariat der Polizei in Goch sucht jetzt nach dem Eigentümer bzw. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Herkunft des Rades machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080.