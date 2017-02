Paul Wans – Mein Kevelaer

Was schätzen Sie an Kevelaer?

Die schnelle Erreichbarkeit von grünen Landschaften mit schönen Feld- und Waldwegen.

Für einen Tag Bürgermeister von Kevelaer. Welches Problem würden Sie als erstes in Angriff nehmen?

18.30 Uhr gäb‘s hinten in der gruseligen LuGa (Geschäftspassage !!! im Zentrum) so lange eine Sitzung mit den von uns gewählten Ratsmitgliedern, bis ich die Mehrheit davon überzeugt hätte, dass man mit den über 700.000 Euro für eine geplante aberwitzige Salzluftinhalieranlage zuerst einmal die 1-2 landesweit Kompetentesten mit Kontakten und Erfahrungen in Sachen Innenstadtleerstände und Geschäftsansiedlung verpflichten muss. Bald überwiegen hier die Schaufenster mit Maklerwerbung und Durchblick. Das ist verwechselbar mit anderen Städten. Von einer toten Innenstadt wird keiner mehr zum Stadtrand hinter ein Schulzentrum laufen, um Salzluft einzuatmen. Wer denkt so etwas?

Was sollte ein Besucher auf jeden Fall gesehen bzw. unternommen haben?

Basilika und die Ausmalung gucken, dabei Orgel einmal hören und dann am warmen Sommerabend mit Flammkuchen und einem guten Chardonnay am Roermonder Platz sitzen. Kirche, Kunst und Küche! Das Beste, was Kevelaer zu bieten hat.