Die St.-Sebastianus-Bruderschaft Winnekendonk feierte am 24. Januar 2026 ihr traditionelles Patronatsfest. Nach einer kurzen Andacht zu Ehren des heiligen Sebastianus kamen die Mitglieder gemeinsam mit ihren Familien im Vereinslokal „Zur Brücke“ zusammen. Im Anschluss an ein reichhaltiges gemeinsames Essen standen zahlreiche Ehrungen auf dem Programm. Für besondere sportliche Leistungen erhielten Phil Berretz, Markus Schink, Stefan Klingen, Frank Berretz, Thomas Lohmann, Alfred Scholz, Sylvia Eyckmann, Gerd Eyckmann, Paul-Josef Lohmann, Wilfried Pluciennik und Bernhard Lohmann das Vereins-Leistungsabzeichen. Mit dem Bundes-Leistungsabzeichen wurden Aaron Scholz und Harald Ludwig ausgezeichnet. Darüber hinaus konnten mehrere Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit zur Bruderschaft geehrt werden: Aaron Scholz, Johannes Schink und Wilfried Pluciennik für zehn Jahre, Birgit Lohmann für 25 Jahre sowie Hans-Gerd Frerix für beeindruckende 50 Jahre Mitgliedschaft. Das Fahnenschwenkerabzeichen für zehnjähriges aktives Fahnenschwenken erhielten Aaron Scholz und Johannes Schink. Im weiteren Verlauf des Abends nahm Hans-Gerd Frerix die Anwesenden mit einer PowerPoint-Präsentation auf die Pilgerfahrt im Heiligen Jahr 2025, die von Bärbel und Hans-Gerd Frerix sowie Sylvia und Gerd Eyckmann unternommen worden war. Anschließend ließ Markus Schink das vergangene Schützenjahr in einem Bildvortrag noch einmal Revue passieren. Mit einer großen Verlosung klang der rundum gelungene Abend zu später Stunde in geselliger Runde aus.