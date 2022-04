Patronatsfest mit vielen Ehrungen gefeiert

Die St. Sebastianus-Bruderschaft Winnekendonk feierte am 9. April 2022, nach zwei Jahren Corona-Pause, endlich wieder ihr Patronatsfest. Nach der Heiligen Messe, die von der Bruderschaft mitgestaltet worden war, trafen sich die Mitglieder und ihre Familien im Vereinslokal „Zur Brücke“.

Nach einem reichhaltigen Essen wurden folgende Schützen der Bruderschaft, die ihr Leistungsabzeichen Luftgewehr für das Jahr 2021 erfüllt hatten, geehrt: Aaron Scholz und Johannes Schink in der Jugendklasse Bronze klein, Thorsten Thür in der Altersklasse Bronze, Markus Schink, Sylvia und Gerd Eyckmann in der Altersklasse Gold, Theo Brammen in der Seniorenklasse Gold. An diesem Abend wurden zudem Gerd Eyckmann für 25 Jahre, Dieter Jeucken für 50 Jahre sowie Paul-Josef Lohmann und Josef Heinsch für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Bruderschaft ausgezeichnet.

Nach den Ehrungen führte Markus Schink mit einem Rückblick durch die vergangenen zehn Jahre. Mit einer großen Verlosung endete der Abend dann zur späten Stunde.