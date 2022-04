Patronatsfest der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Kevelaer

Wegen der Corona-Pandemie musste das Patronatsfest der Seb von Januar in den April verschoben werden. Man traf sich somit am 9. April um 9:30 Uhr an der St. Antonius-Kirche zur Hl. Messe. Diese wurde zelebriert vom Domkapitular und Präses der Seb, Gregor Kauling. Anschließend wurde im Vereinslokal „Goldener Schwan“ ein gemeinsames Frühstück eingenommen.

Sichtlich gestärkt eröffnete der Präsident Hans-Gerd Rütten die folgende Versammlung. Zunächst begrüßte er Pastor Gregor Kauling und bedankte sich für die schöne Messe. Bezirksbundesmeister Hans-Gerd Frerix konnte wegen eines privaten Termins leider nur an der Messe teilnehmen. Er wurde vertreten von der Bezirksfahnenschwenkermeisterin Anna Kraska. Die Jubelkönigin Annegret Berretz mit ihrem Mann Frank, Adjutantin Christine Bielen mit Ines Schneider, die Witwen Hildegard Manders, Rosemarie Jakomin, Karin Roosen und alle anwesenden Schützenschwestern und Schützenbrüder, insbesondere Heinz Giesen, begrüßte er herzlich. Mit einem Blumenstrauß bedankte sich der Präsident bei den ehemaligen Vereinswirten Sabine und Klemens Dicks für die immer freundliche Bewirtung und begrüßte ihre Nachfolger Selina Kienzler und Alfons Dicks.

Anschließend begann der Präsident mit den Neuaufnahmen und Ehrungen. Neu aufgenommen in die Seb wurden Gabriele Tangermann, Felix Rusch und Heiko Beckedahl. In die Seb-Jugend wurden Leon Schagen und Max Tangermann aufgenommen. Für ihre „10jährige“ Treue zur Bruderschaft wurden Ulla Schröer-van Well, Werner van Well und Bettina Hagelkruys ausgezeichnet. Katja Schröer (10 Jahre) und Jürgen Grundmann (25 Jahre) fehlten leider krankheitsbedingt. Ihre Auszeichnungen werden später nachgeholt. Marie Kuhfuß erhielt den Fahnenschwenkerorden in Bronze. Marianne Heutgens wurde mit dem „Silbernen Verdienstkreuz“ und die Fahnenschwenkerobfrau Carmen Langenhuizen mit dem „Hohen Bruderschaftsorden“ des Bundes der Historischen Schützenbruderschaften geehrt. Mit einem wieder sehr gelungenen Lichtbildvortrag „Bilder des Jahre 2020/2021 der Seb“ von Volker Brammertz wurde der offizielle Teil des Tages abgeschlossen. Leinwand und Beamer dafür wurden von „Radio Heckens“ zur Verfügung gestellt. Die Seb ging nun zum gemütlichen Teil des Tages über. In der Gaststätte „Zur Schanz“, bei der Schützenschwester Bettina Hagelkruys ließ man den Tag bei Kaltgetränken und Imbiss ausklingen.