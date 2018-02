Kevelaer. Ihr jährliches Patronatsfest feierte die St. Petrus Schützengilde am Samstag, 27. Januar. Im Festjahr beginnt das Patronatsfest bei der Peterei traditionell mit einem Spaziergang über den Friedhof. Rund 35 Schützen und ihre Partnerinnen besuchten das Grab des letzten verstorbenen Festkettenträgers der Peterei, Hein Simmes. Auch am Grab des Festkettenträgers Willi van Bühren, Vater vom amtierenden Festkettenträger Heinrich van Bühren, hielt die Peterei zu einem Gebet inne.

Ein anschließender Gottesdienst in der St. Antonius Pfarrkirche, sowie der Besuch des Petrus Häuschen auf der Gelderner Straße, komplettierten den ersten Teil des Festes. Aber auch die Geselligkeit steht im Vordergrund. So versammelte sich die Peterei im Anschluss in ihrem Vereinslokal ByVolker zum gemeinsamen Frühstück.

Über die Anwesenheit von Bezirksbundesmeister Hans-Gerd Frerix freute man sich bei der Peterei besonders, denn dieser hatte die Aufgabe, Petrus Schützen für besondere Verdienste auszuzeichnen: So erhielten Theo Ripkens, Theo Janssen, Michael Kohl, Hans Kohl und Manfred Geratz das Silberne Verdienstkreuz sowie Markus Boetselaars, Jakob Simmes und Stefan Hoenmanns den hohen Bruderschaftsorden. Präsident der Peterei und Festkettenträger Heinrich van Bühren wurde mit einem besonderen Orden ausgezeichnet: Das St. Sebastianus Ehrenkreuz das nur wenige Schützen tragen.

Im weiteren Verlauf des Patronatsfestes führten Präses der Gilde Jan Klucken sowie Generalsekretär der Wallfahrt Dr. Rainer Killich durch das Priesterhaus. Die Peterei-Mitglieder zeigten sich beeindruckt von dem Gebäudekomplex am Kapellenplatz. Die Endstation der Führung war einer der im Priesterhaus vorhandenen Weinkeller. Dort feierte der festgebende Verein noch viele Stunden unter musikalischer Begleitung von Hubert Lemken.