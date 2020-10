Pater berichtet über IS-Geiselhaft

Seit April diesen Jahres läuft sie nun schon: die Veranstaltungsreihe „Laudato si“, die die Kevelaerer Stiftung „Aktion pro Humanität“ ausrichtet, um auf das Thema Frieden aufmerksam zu machen. „Wir haben im letzten Jahr auch Friedensveranstaltungen gehabt. Das Thema und die Aktionen haben sich am Niederrhein ganz gut etabliert“, sagt APH-Mitbegründerin Elke Kleuren-Schryvers. Was die Stiftung dazu veranlasst hat, diese Reihe 2019 ins Leben zu rufen? „Die Idee ist entstanden durch die Situation im Niger, unserem zweiten Einsatzland. Dort ist Entwicklung immer weniger möglich gewesen, weil der Terror alles zunichte gemacht hat, was bis vor zehn Jahren noch an Perspektive und Entwicklung möglich war.“ „Es ist keine Entwicklung möglich, wenn kein Frieden ist.“ Das sei der „Triggerpunkt“ gewesen, „an dem wir gesagt haben, dass wir dieses Thema Frieden von unterschiedlichen Standorten unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten müssen, uns damit selbst auseinandersetzen und die Gesellschaft konfrontieren wollen.“ Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des niederrheinischen Weihbischofs Rolf Lohmann.