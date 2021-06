Domkapitular Gregor Kauling würdigte ihn in seiner Predigt Pater Benny verabschiedet sich





Am 30. Mai wurde Pater Benny von der Pfarrei St. Marien mit einer Festmesse in der Basilika verabschiedet. Domkapitular Gregor Kauling würdigte ihn in seiner Predigt als einen Menschen, der ganz auf dem Boden stehe, aber zum Himmel hin ausgespannt blieb. Er habe ihn in den vier gemeinsamen Jahren als wichtige Stütze erlebt und als einen geschätzten Beichtvater und Seelsorger, der ins Herz der Menschen hineinzusehen wusste.

„Du hast hier in Kevelaer wichtige Spuren hinterlassen, vor allem in den Herzen der Menschen von klein bis groß“, so Pastor Kauling, der ihm als Geschenk eine handgefertigte Stola aus der Abtei Mariendonk überreichte. Pater Benny nannte die Zeit in Kevelaer das „größte Geschenk Gottes“ seit seiner Priesterzeit. Er würdigte sie als eine Zeit, in der er Maria als Mutter und Trösterin erfahren konnte und als einfacher Priester den Menschen in ihren Nöten beistehen konnte. Deutschland sei für ihn längst zur zweiten Heimat geworden.

Nach dem Gebet vor dem Gnadenbild gab es in „Pastors Höffken“ noch Gelegenheit, sich persönlich von Pater Benny zu verabschieden oder sich von ihm segnen zu lassen. „Pater Benny hat immer gelächelt. Anders kennen wir ihn nicht“, meinte Dieter Sadowski. Und Rosemarie Kraus fügte an: „Pater Benny passt zum heutigen Wetter: Er war wie ein Sonnenschein, der den Herzen…