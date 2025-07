PAROOKAVILLE wird 10 Jahre alt

Vom 18. bis zum 20. Juli 2025 feiert das Festival um die fiktive Stadt „Parookaville“ am Airport in Weeze sein 10-jähriges Jubiläum.

Schon 2015 lockte die Stadt um den fiktiven Gründervater und zeitreisenden Architekten Bill Parooka 40.000 Besucherinnen und Besucher, oder „Citizens“, nach Weeze. Bis 2022 stieg diese Zahl auf 225.000 Citizens, womit Parookaville in einer Liga mit anderen weltberühmten Festivals, wie beispielsweise dem „Tomorrow-Land“ in Belgien oder dem „Ultra Music-Festival“ in Florida spielt.

300 Artists werden in Weeze auf über zehn Bühnen auftreten. Darunter finden sich nationale sowie internationale Stars wie Felix Jaehn, Armin van Buuren oder Timmy Trumpet, welche von EDM über Techno bis hin zu Basshouse jede Richtung der Electronic Music bieten.

Die aufwendig gestaltete Main Stage wird bislang noch geheim gehalten und traditionell am ersten Tag des Festivals enthüllt. Neben ihr bietet dieses Jahr die „Memory Stage“ ein besonderes Bühnenhighlight, genau wie die in diesem Jahr eröffnete Bühne „New Bill’s Factory“, welche als Nachfolger der nach acht Jahren geschlossenen „Bill’s Factory“ dient.

Weitere beliebte Highlights der „City of Dreams“ sind der „City Forest“ mit seinen Entspannungsmöglichkeiten, das „Theatre District“ mit seinem vielfältigen Entertainmentprogramm, die „Warsteiner Parooka-Church“, in der die Citizens die Möglichkeit haben, ihre Freunde oder Freundinnen zu heiraten, sowie viele weitere Attraktionen. So lädt Gorbatschow in dem großen Schiff „Ice-Breaker 1“ mit einer großen Anzahl von Spielen zu unterschiedlichsten Möglichkeiten ein, mit fremden Citizens „das Eis zu brechen“.

Don Papa, der Partner des Festivals, bietet in der „Jungle of Memories Stage“ in der „Dschungel Oase“ Entspannung, Ekstase und Erinnerungen in Verbindung mit Musik.

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums bietet das Festival dieses Jahr zudem einige weitere Besonderheiten. Die alljährliche „Parookaville Ceremony“ wird erweitert und wächst zur „Grand Parookaville Ceremony“ heran. Ebenso dürfen sich die Citizens am Sonntagabend des Festivals auf die große „10 Years Anniversary Closing Ceremony“ freuen, welche das Festival mit einer Feuerwerk-, Licht-, Laser- und Drohnenshow beenden wird.

Über die drei Showtage vom 18. bis zum 20. Juli hinaus bietet Parookaville die Möglichkeit von fünf Camping-Tagen vom 17. bis zum 21. Juli. Täglich wird es bis zu 75.000 Besucher und Besucherinnen geben, wobei mit einer Gesamtbesucherzahl von 225.000 Menschen über alle Tage verteilt gerechnet wird.

Zu diesem Zeitpunkt sind 98 Prozent aller Festivaltickets bereits verkauft, wobei zu erwarten ist, dass das Festival in naher Zukunft, wie in sämtlichen Vorgängerjahren, ausverkauft sein wird.

Erhältlich sind die Tickets über https://tickets.parookaville.com.