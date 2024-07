PAROOKAVILLE schließt die Stadttore

Vom 19. bis 21. Juli 2024 fand die achte ausverkaufte Edition von „PAROOKAVILLE“ am Airport Weeze statt. 225.000 Besucherinnen und Besucher aus über 50 Ländern erlebten in ihrer „City of Dreams“ ein unvergessliches Wochenende mit Weltstars wie Armin van Buuren, Robin Schulz, Hardwell, Steve Aoki, Paul Kalkbrenner und vielen mehr.

Zum Jubiläum ‚10 Jahre PAROOKAVILLE‘ im nächsten Jahr startete am Montag, 22. Juli 2024, ein limitierter Vorverkauf für alle, die seit 2015 mindestens einmal in Parookaville waren.

An den drei Festivaltagen bevölkerten jeweils 75.000 Citizens die City of Parookaville, deren Fläche in diesem Jahr erweitert wurde, um den neuen „Theatre District“ mit Shows und Live-Auftritten zu erschaffen. Auf der imposanten Mainstage, die in diesem Jahr unter dem Motto „Bill’s Green House“ beeindruckte, feierten die Fans zu Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Robin Schulz, Dimitri Vegas & Like Mike und vielen mehr.

Musikalische Abwechslung gab es am Sonntag auf der „Bill’s Factory“ unter anderem mit Ski Aggu, Alexander Marcus und Heino. Der ING Livestream erreichte mit über 100 Stunden Sendung aus der City of Dreams mehrere Millionen Menschen.

Erstmals war die Anreise für rund die Hälfte der insgesamt 45.000 Camperinnen und Camper bereits am Mittwoch gestartet. Die zwei Anreisetage verliefen problemlos. Am Mittwochabend feierten bis zu 12.000 Camperinnen und Camper zeitgleich bei der Silent Disco am PENNY DJ-Tower. Die traditionelle Pre-Party stieg am Donnerstagabend auf dem PENNY-Square und in der Desert Valley.

„Gemeinsam mit unseren Citizens, den Künstlerinnen und Künstlern und Partnern erwecken wir jedes Jahr eine einzigartige Stadt zum Leben. Auch in diesem Jahr zeichnete sich die City of Dreams durch eine ausgesprochen friedliche Partyatmosphäre aus. Im kommenden Jahr feiern wir zehn Jahre Parookaville, wofür die Vorbereitungen in diesem Jahr bereits mit dem Abschied von der Bill’s Factory gestartet sind“, so Bernd Dicks, Co-Founder und -Geschäftsführer der Parookaville GmbH.

Der Saxofonist Andre Schnura ist spätestens seit der EM nicht mehr aus den sozialen Medien wegzudenken. Mit seinem Saxofon reiste er durch Deutschland und begeisterte hunderttausende Fans an mehreren EM-Schauplätzen. Daraufhin wurde er kurzerhand von Mega-Star Timmy Trumpet und dem niederländischen EDM-Duo W&W zu ihren Auftritten bei Parkooville auf die Mainstage eingeladen und dort von bis zu 50.000 Menschen vor der Stage gefeiert.

Das Food-Angebot in der City reichte von Snacks über Streetfood bis zu Burgern und Sweets. Steve Aoki ist mit seinem Pizza-Konzept Pizzaoki schon länger dabei, in diesem Jahr waren zudem Alle Farben und Robin Schulz mit kulinarischen Angeboten am Start. Alle drei Stars besuchten vor oder nach ihren Auftritten die Gäste an ihren Food-Stationen, Robin Schulz spielte dort sogar ein 30- minütiges Überraschungs-Set vor seinem Auftritt auf der Mainstage. Auch der Festivalsonntag hielt einen Secret Gig bereit. Kurz nach Mitternacht überraschten CUPRA Deutschland und PAROOKAVILLE die Citizens mit einer Premiere, als sich das Dach des CUPRA Wacky Shack exklusiv für die Band Tokio Hotel in eine zusätzliche Bühne verwandelte. Die Festivalbesucherinnen und -besucher feierten mit den Kaulitz-Brüdern und ihrer Band spontan und spektakulär das Festivalfinale nach fünf Tagen Wahnsinn, Liebe und purer Glückseligkeit.

Neben dem hochkarätigen musikalischen Line-Up können die Citizens bei Parookaville eine ganze Stadt erkunden. Unter den einzigartigen Stadtelementen befindet sich die Warsteiner Church, in der es neben einer echten standesamtlichen Trauung auch über 3.000 Festivalhochzeiten gab. Bei der Einreise erhielten die Besucherinnen und Besucher an der Town Hall einen Pass inkl. Stempel.

Für Abkühlung bei bis zu 33 Grad sorgte erneut das stadteigene, 700 Quadratmeter große Freibad. Im PENNY Vegan Kitchen wurden über 3.000 vegane Gerichte verzehrt, in den PENNY Stores auf der Campsite u. a. 100 Tonnen Eiswürfel abgesetzt.

ING Deutschland begeisterte glückliche Citizens mit ihrem fünf Meter erhöhten Deck mit bester Sicht auf die Mainstage, dessen Zugang vor Ort gewonnen werden konnte.

Erstmals zu Gast in Parookaville war in diesem Jahr der Rising-US-Superstar John Summit. Der DJ spielte seine einzige Deutschland-Show am Freitag in der Desert Valley und zog ein begeistertes Fazit: „Die Parookaville Crowd ist unglaublich! Alle waren am Smilen und waren happy, hier zu sein. Die Leute haben die Musik gefeiert, dann ging die Sonne unter … es war ein ganz besonderer Moment, als wäre es ein Special Effect für mein Set.“

Und auch Steve Aoki, Parookaville-Ambassador der ersten Stunde, war wieder begeistert: „Parookaville ist für mich eins der wichtigsten Festivals weltweit – es liegt mir so am Herzen. Ich war quasi von Anfang an dabei, und sie haben mich als ihren Ambassador anerkannt, und ich liebe es einfach, wie sie hier eine komplette Welt erschaffen haben. Das ist kein Festival, das ist eine komplett andere Welt.“

Karten für‘s nächstes Jahr

Das Jubiläum ‚10 Jahre PAROOKAVILLE‘ wird 2025 vom 18. bis 20. Juli gefeiert. Als besonderen Dank für die Treue der Fans seit der Gründung, die zur europaweit einzigartigen Erfolgsgeschichte maßgeblich beigetragen hat, gibt es einen besonderen Vorverkauf:

Bereits ab Montag, 22. Juli 2024, 18 Uhr, können sich exklusiv alle Personen, die für mindestens eine der Editionen seit 2015 Tickets gekauft haben, Tickets für 2025 und damit ihre Einreise zur Jubiläums-Edition des bisher immer ausverkauften Festivals sichern. In limitierter Stückzahl werden Full-Weekend-Tickets ohne Camping, mit Base Camp sowie mit Green Camp verfügbar sein – zu den Ticketpreisen von 2024.

Zudem findet unter allen Käuferinnen und Käufern eine Verlosung statt. Als Hauptreis winkt ein 10-Jahres-Ticket für Parookaville.

Der reguläre Vorverkauf für alle startet wie in den Vorjahren im Oktober. Dort werden alle Ticketkategorien auch für Erst-Besucherinnen und – besucher verfügbar sein.