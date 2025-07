PAROOKAVILLE schließt die Stadttore der Jubiläumsedition

Vom 18. bis 20. Juli 2025 fand die Jubiläumsedition ‚10 Years PAROOKAVILLE‘ am Airport Weeze statt. An drei Show-Tagen feierten nach Angaben der Festivalveranstalter 225.000 Besucherinnen und Besucher ihre „City of Dreams“ mit 300 Acts, darunter Weltstars der Szene wie Armin van Buuren, Hardwell, Indira Paganotto, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Sara Landry und W&W, vor atemberaubenden Bühnendesigns.

Seit der Gründung im Jahr 2015 haben somit insgesamt 1,6 Millionen Citizens das in jedem Jahr ausverkaufte und größte Festival für elektronische Musik in Deutschland besucht.

Bei sommerlichen Temperaturen feierten täglich 75.000 Citizens ein friedliches und ausgelassenes langes Wochenende. Neben hochkarätigen Acts sorgten auch die zahlreichen Stadtelemente – wie das Bermuda-Viereck, die Warsteiner Bassilika und Church, das Jail, die neuen Gerolsteiner Brandlöscher oder der City Forest – für beste Unterhaltung. Gemeinsam mit der ING Bank of Parookaville hatte der Veranstalter Cashless Payment eingeführt.

Dem Regen getrotzt

Die ersten Camperinnen und Camper reisten bereits am frühen Mittwoch auf der Campsite an und trotzten dabei dem Regen. Sie starteten mit der Silent Disco am PENNY Tower in das Wochenende. Am Donnerstag füllten sich die Campsites und die Desert Valley nach einer entspannten Anreise mit allen 45.000 Camperinnen und Campern zur großen Pre-Party. Dabei stellten sie am Abend einen neuen Rekord auf, als 25.000 begeisterte Citizens in der Desert Valley zum Set der Publikumslieblinge W&W feierten.

In der Desert Valley wurden die Citizens kurzerhand in das Jahr 2015 zurückversetzt:

Die erste Mainstage

Anstelle der Desert Valley Stage erwartete sie mit der Memory Stage die erste PAROOKAVILLEMainstage aus dem Jahr 2015. Ein unvergessliches Highlight erlebten auch Natalie und William aus Essen.

Bevor sich die Stadttore am Freitag öffneten, gab sich das Paar im Rahmen einer emotionalen Zeremonie bei Deutschlands einziger standesamtlichen Festivalhochzeit das Ja-Wort in der Church of PAROOKAVILLE. Als prominenter Trauzeuge stand Entertainer Roberto Blanco dem Paar zur Seite.

Nachdem die Bill’s Factory im vergangenen Jahr verabschiedet wurde, kehrte die zweitgrößte Bühne auf dem Gelände in neuem Design zurück und wurde als „New Bill’s Factory“ am Freitag mit einer umjubelten Ceremony eingeweiht. Auf der Mainstage im Stil eines viktorianischen Bahnhofs mit 190 Metern Breite folgte im Anschluss an den Auftritt von Publikumsliebling Steve Aoki am Samstag die erweiterte PAROOKAVILLE-Ceremony mit einer beeindruckenden Licht- und Feuerwerkshow.

Am Sonntag erwartete die Citizens dort ein krönender Abschluss mit der „10 Years Anniversary Closing Ceremony“ presented by CUPRA. Die größte Festival-Drohnenshow des Jahres erleuchtete mit 800 Drohnen den Nachthimmel mit besonderen Szenen und Eindrücken aus zehn Jahren City of Dreams.

Emotionales Jubiläum

„Als wir im Jahr 2015 das Festival gründeten, hat keiner von uns zu träumen gewagt, dass wir zehn Jahre später ein so emotionales und großartiges Jubiläum feiern werden. Wir sind sehr stolz auf unser gesamtes Team, das den reibungslosen Ablauf dieses riesigen Events mit 225.000 Menschen möglich gemacht hat, danken unseren Partnern für die Treue und Unterstützung und freuen uns über den euphorischen Zuspruch unserer Citizens – das ist der größte Lohn für unsere ganzjährige Arbeit“, resümiert Bernd Dicks, Co-Gründer und -Geschäftsführer der Parookaville GmbH, und ergänzt: „Ab sofort haben alle die Chance, sich zu besten Preisen Visa für PAROOKAVILLE 2026 zu sichern. Wir richten unseren Blick jetzt auf unser 1LIVE San Hejmo Festival in knapp vier Wochen hier in Weeze.“

Weltstars der Szene

Auf den Bühnen der City of Dreams fanden sich auch in diesem Jahr wieder Weltstars der Szene ein, darunter Headliner wie Afrojack, Alok, Armin van Buuren, ARTBAT, Boris Brejcha, Dimitri Vegas (Vinyl Only), Felix Jaehn, Hardwell, I Hate Models, Indira Paganotto, James Hype, KSHMR (Live), MEUTE, Oliver Heldens, Robin Schulz, Sara Landry, Steve Aoki, Timmy Trumpet und W&W.

Brainwash mit Roberto Blanco

Auf der Brainwash sorgten Acts wie Roberto Blanco, Blümchen und Ikkimel für ausgelassene Partystimmung. Der beliebte Theatre District bot die passende Abwechslung zum musikalischen Programm u. a. mit Podcast-, Mentalisten- und Tanz-Shows. Als Surprise-Act wurde der Rapper FiNCH als Closing-Act auf der Bill’s Factory kurzfristig bekanntgegeben und frenetisch gefeiert.

Die Tragweite des Festivals PAROOKAVILLE unterstrich einer der honorigsten Stars der Szene, Armin van Buuren, im Interview: „Von außen mag es vielleicht so aussehen, als wären da nur ein paar junge Leute in verrückten Outfits, die heftig feiern. Und das stimmt auch.

Zukünftige CEOs, Juristen und Politiker

Aber es gibt eine ganz andere Dimension. Denn ich glaube, die Leute vergessen leicht, dass die Menschen, die gerade eine großartige Zeit auf dem Parookaville haben, unsere zukünftigen CEOs und Juristen sind, unsere zukünftigen Politiker. Das sind die Menschen, die Deutschland in 10 bis 20 Jahren führen werden. Diese Menschen werden niemals vergessen, dass sie 2025 auf dem Parookaville waren. Und warum sage ich das? Weil ich glaube, dass das hier eine kulturelle Bewegung ist. Es ist nicht nur ein Festival mit lauter Musik und vielen Leuten in verrückten Klamotten. Es ist ein Zusammenkommen. Es sind Menschen, die nach Verbindung suchen.“

Die Tore sind zu, der Vorverkauf eröffnet

Kaum sind die Stadttore geschlossen und die Campingplätze geleert, richtet sich der Blick auf das Jahr 2026: Alle Fans, die die kommende Edition schon jetzt nicht mehr erwarten können, haben nun bereits die Möglichkeit, erste Ticketkategorien für PAROOKAVILLE 2026 zu erwerben.

Die Kategorie Regular Full Weekend Visa ohne Camping, mit Base Camp oder Green Camp sowie das Add-on „Early Campsite Access“ – welches die frühe Anreise ab Mittwoch ermöglicht – werden in limitierter Anzahl auf tickets.parookaville.com zur Verfügung stehen.

PAROOKAVILLE 2026 findet vom 17. bis 19. Juli 2026 statt.