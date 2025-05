PAROOKAVILLE: Jubiläums-Line-Up komplett

Die Vorbereitungen für die Jubiläumsedition von „PAROOKAVILLE“ laufen auf Hochtouren. Vom 18. bis 20. Juli 2025 öffnet die City of Dreams erneut ihre Tore für die „Citizens“, um „10 Years PAROOKAVILLE” zu feiern.

94 Prozent aller verfügbaren Visa (Tickets) sind bereits verkauft. Rund zehn Wochen vor Festivalbeginn finalisieren die Veranstalter nun das musikalische Line-Up mit zwei weiteren Headlinern, nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern sowie besonderen Special-Acts. Boris Brejcha und Dimitri Vegas vervollständigen die Riege der Headliner.

Der deutsche DJ Boris Brejcha begeistert mit seinen einzigartigen High-Tech-Minimal-Sounds die Crowds auf den bekanntesten Festivals der Welt. Seit seinem ersten Auftritt 2006 in Brasilien hat er sich mit seiner Joker-Maske, die vom brasilianischen Karneval inspiriert wurde, weltweit einen Namen gemacht. Dabei zählt Boris Brejcha mit Songs wie „Gravity“, „Purple Noise“ oder „Up Down Jumper“ mehrere Millionen Streams auf Spotify. Der DJ war bereits 2018 und 2019 in PAROOKAVILLE zu Gast. In diesem Jahr wird er erstmals auf der Mainstage spielen.

Als Duo mit seinem Bruder Like Mike steht Dimitri Vegas an der Spitze der elektronischen Musikszene und ist Stammgast in PAROOKAVILLE. Gemeinsam zählen die beiden mehrere Milliarden Streams, wurden zweimal vom DJ Mag zum Nr.1 DJ weltweit ernannt und blicken auf zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen. In diesem Jahr wird Dimitri Vegas erstmals als Solo-Act bei PAROOKAVILLE auftreten und als absolute Besonderheit eine „Vinyl Only“-Show auf der Mainstage spielen.

Boris Brejcha und Dimitri Vegas komplettieren die Riege der Headliner für die Jubiläumsedition, die sich wie das „Who-is-who“ der elektronischen Musik liest: Sie werden neben Afrojack, Alok, Armin van Buuren, Artbat, Felix Jaehn, Hardwell, I Hate Models, Indira Paganotto, James Hype, KSHMR, Meute, Oliver Heldens, Robin Schulz, Sara Landry, Steve Aoki, Timmy Trumpet und W&W an drei Showtagen mit den Besucherinnen und Besuchern das erste große Jubiläum der PAROOKAVILLE-Geschichte feiern.

Nationale und internationale Acts

Der niederländische Frenchcore-DJ Dr. Peacock zieht mit Songs wie „Trip to Valhalla“, „Muzika“ oder „Trip to Ireland“ die Crowds vor die Bühnen renommierter Festivals. In diesem Jahr feiert er mit den Citizens von PAROOKAVILLE ‚15 Years of Dr. Peacock live‘ auf der Bill’s Factory. Dafür bringt er Live-Musikerinnen und -Musiker mit auf die Bühne und arrangiert mit ihnen eine besondere Show.

Der Italiener Hypaton ist seit dem Jahr 2022 mit seinen Future-Rave-Remixen auf der Überholspur. Seinen Durchbruch brachte die Neuauflage des Songs „Be My Lover“ von La Bouche in Kollaboration mit David Guetta. Der Song erreicht bislang über 250 Millionen Streams auf Spotify. Hypaton spielte bereits auf zahlreichen Festivals und u.a. im Ushuaia auf Ibiza im Rahmen von David Guettas „F*** Me I‘m Famous!“-Show.

NOTION ist ein bekannter Act der UK-Dance-Szene. Mit seinem Remix von „The Days“ von Chrystal ging er viral und erreichte eine Platzierung in den Charts. Auf Spotify zählt NOTION über 15 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer, spielte bereits eine ausverkaufte Tour in Amerika und Kanada und ist Gast auf den bekanntesten Festivalbühnen der Welt.

Das deutsche Duo Schrotthagen bringt eine besondere Background-Story in die City of Dreams: Im vergangenen Jahr hat sich das ungleiche Duo aus einem 28-jährigen Klassik-Musiker und einem 62-jährigen preisgekrönten Filmkomponisten und Grimme-Preisträger zusammengetan, um gemeinsam ihrer Leidenschaft für Techno-Musik nachzugehen. Mit Songs wie „Pain in my heart“ und „Mirage“ zählen sie mittlerweile mehrere Millionen Streams auf Spotify und eine rapide wachsende Fangemeinde.

Der deutsche Multi-Instrumentalist Avaion erreichte seinen Durchbruch mit dem Song „Pieces“ im Jahr 2024. Seitdem zeichnet er sich durch seinen einzigartigen Sound mit starken Basslines und Beats, selbst eingespielten Instrumenten sowie besonderem Vocal-Rap aus. Sein neuester Song „Wacuka“ geht gerade in den sozialen Medien viral und zählt mehrere Millionen Streams auf Spotify.

Der Producer und DJ Cyril aus Australien feierte großen Erfolg mit seinem Überhit „Stumblin’ In“ im Jahr 2023. In Deutschland wurde sein Hit kürzlich von Florian Silbereisen und Helene Fischer für den Song „Schau mal herein“ genutzt. Cyril veröffentlichte 2025 den neuen Song „Tears Dry Tonight“ mit James Blunt und wird seine beliebten Sounds in diesem Jahr erneut in die City of Dreams bringen.

Fedde le Grand ist längst ein bedeutender Name der House-Musik und seit der ersten Edition Stammgast in PAROOKAVILLE. Seine Songs „Put your hands up for Detroit“, „Rhythm of the night“, „Let me think about it“ sind Festival-Hymnen und er produzierte Remixe für Stars wie Coldplay, Madonna, Robbie Williams u. v. m. Sein erster Hit „Put your hands up for Detroit“ wird derzeit von DJ-Größe David Guetta neu aufgelegt.

Das Singer-Songwriter- und DJ-Duo Fast Boy zeichnet sich durch einen besonderen Dance-Pop-Sound aus, der Indie-Einflüsse, Berliner Clubkultur und Pop-Hooks vereint. In den vergangenen Jahren arbeiteten sie u.a. mit nationalen und internationalen Acts wie Topic, Robin Schulz, Oliver Heldens und Nico Santos zusammen. Durch ihre Kollaboration mit Meduza bei dem Song „Bad Memories“ erreichten Fast Boy die Nummer 1 der Airplay-Charts.

Neben hunderten elektronischen Acts aller Genres auf über zehn Bühnen ist auf der Brainwash Stage jedes Jahr Partyeskalation angesagt.

Blümchen ist seit den 1990er-Jahren eine feste Größe der Musikszene und gilt mit über einer Million verkauften Tonträgern als erfolgreichste deutsche Solointerpretin dieser Zeit. Zuletzt hat sie mit Acts wie Domiziana und Finch zusammengearbeitet und war im Jahr 2022 bereits zu Gast in PAROOKAVILLE. Kürzlich hat Blümchen das Ende ihrer Karriere für dieses Jahr angekündigt – alle Fans haben in diesem Jahr auf der Brainwash die Möglichkeit, noch einmal ausgelassen mit ihr zu feiern.

Mit ihrem Überhit „Everytime we touch“ erreichten Cascada im Jahr 2006 ihren internationalen Durchbruch und landeten in den Top Ten der US-Charts, bevor sie 2007 in die deutschen Charts einstiegen. Bislang hat die Gruppe um Sängerin Natalie Horler etwa 30 Millionen verkaufte Tonträger und zählt mit Songs wie „Because the night“ und „Everytime we touch“ mehrere Millionen Streams auf Spotify. In diesem Jahr bringen Cascada ihre beliebten Party-Hits erstmals in die City of Dreams.

Ikkimel provoziert und begeistert mit ihrem Auftreten und ihrem Mix aus Hip-Hop, Techno und Hyperpop. Die Berliner Rapperin ist dabei nicht mehr aus den TikTok-Sounds wegzudenken und erreicht mehr als 2 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer auf Spotify. Sobald Songs wie „Keta & Krawall“, „Jiggy“ oder „Böser Junge“ anfangen zu spielen, gibt es in der Crowd kein Halten mehr.

Der Sänger, Entertainer und Schauspieler Roberto Blanco ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungsbranche. Songs wie „Ein bisschen Spaß muss sein“ oder „Der Puppenspieler von Mexiko“ wurden 1972 zu einem großen Erfolg und ziehen auch heutzutage textsichere Fans an. In diesem Jahr wird Roberto Blanco seine PAROOKAVILLE-Premiere auf der Brainwash am Samstag feiern.

Mia Julia ist nicht nur am Ballermann ein viel gefragter Act. Mit ihren Auftritten und Songs wie „Mallorca (Da bin ich daheim)“ und „M.I.A. Meine Gang“ zieht die Sängerin partywütige Menschenmengen vor die Bühnen und feierte bereits zweimal einen Abriss mit den Citizens von PAROOKAVILLE. In diesem Jahr bringt Mia Julia den Mallorca-Style zurück und verwandelt die Brainwash am Sonntag in den geilsten Ort der Welt.

Das musikalische Line-Up für „10 Years PAROOKAVILLE“ ist mit den neuesten Ankündigungen vollständig.

In Kürze werden die Veranstalter weitere Show- Elemente für die große Jubiläumsedition vom 18. bis 20. Juli 2025 am Airport Weeze bekanntgeben.