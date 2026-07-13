PAROOKAVILLE Festival vom 15. bis 20. Juli 2026

Ausgangslage
Das in den Vorjahren bewährte Verkehrskonzept für die Campsite und die Tagesbesucher:innen wird erneut umgesetzt. Ein zentraler Aspekt ist wieder die Einrichtung der Einbahnstraße auf dem Hülmer Deich, aufgrund der früheren Campsiteöffnung in diesem Jahr wieder am Mittwoch, 15.07., und Donnerstag, 16.07., um durch schnellere Parkplatz-Einweisung das gesamte Straßennetz in Weeze zu entlasten.
Der Sonderschienenverkehr mit mehr Waggons auf den Hinfahrten und zusätzlichen Zügen in den Festival-Nächten wird auch in diesem Jahr wieder umgesetzt. Der RE10 (Niers-Express) fährt somit durchgängig von Düsseldorf Hbf über Weeze nach Kleve und retour.
Die im vergangenen Jahr geschaffenen Parkflächen für Day Visitors auf dem Taxiway des Flughafen Weeze haben sich als sehr geeignete Lösung erwiesen und bleiben unverändert bestehen. Zudem werden erneut landwirtschaftliche Flächen an der L486 genutzt. Die Verkehrsführung im Großraum bleibt ebenfalls zum Vorjahr unverändert, die Zufahrt erfolgt aus Norden weiterhin über den Weezer Kreisel, aus Süden über den Wember Kreisel.
Straßenverkehr
Es werden ca. 5.000 Pkw in der Campsite-Anreise am Mittwoch und ca. 7.000 Pkw am Donnerstag erwartet. Die vorhandenen Straßenkapazitäten ab den Abfahrten Uedem (4) und Goch (3) der A57 werden durch das detaillierte Verkehrskonzept wieder möglichst optimal genutzt, Ausweich- und Entlastungsrouten sind – sofern vorhanden – vorbereitet und bereits beschildert. Dennoch ist aufgrund der begrenzten Kapazitäten mit Rückstaus und Wartezeiten zu folgenden Zeiten zu rechnen:
Mittwoch, 15.07., ganztägig: Anreise Campsite-Besucher:innen Hohes Verkehrsaufkommen auf den rot markierten Strecken insbesondere in den frühen Morgenstunden von ca. 3 bis 12 Uhr. Die Campsite öffnet am Mittwoch um 12 Uhr, dennoch ist bereits ab dem Morgen mit durchgängigem Zustrom auf die Parkplätze zu rechnen. Anwohner:innen und lokalen Verkehrsteilnehmer:innen wird empfohlen, die Strecken zu meiden oder längere Fahrzeiten einzuplanen.
Donnerstag, 16.07., ganztägig: Anreise Campsite-Besucher:innen Hohes bis sehr hohes Verkehrsaufkommen auf den rot markierten Strecken insbesondere in den frühen Morgenstunden von ca. 3 bis 12 Uhr. Anwohner:innen und lokalen Verkehrsteilnehmer:innen wird empfohlen, die Strecken zu meiden oder längere Fahrzeiten einzuplanen.
Freitag, 17.07. bis Sonntag, 19.07, je zwischen 13 und 19 Uhr: Anreise Day Visitors Hohes bis sehr hohes Verkehrsaufkommen auf den rot markierten Strecken. Anwohner:innen und lokalen Verkehrsteilnehmer:innen wird empfohlen, die Strecken zu meiden oder längere Fahrzeiten einzuplanen.
Schienen- & Busverkehr
Die Anbindung von PAROOKAVILLE per Zug erfolgt über den Bahnhof Weeze mit dem RE10 (Niers-Express). Dieser fährt planmäßig mit Sonderfahrten in den Festival-Nächten durchgängig und mindestens stündlich zwischen Düsseldorf Hbf über Krefeld Hbf und Weeze nach Kleve und zurück. Details unter: https://www.rhein-ruhrbahn. de/de/unsere-region/strecken/linie/re-10
Vom Bahnhof Weeze verkehren Shuttle-Busse des Festivals sowohl zum Day Visitors- Eingang als auch zur Campsite. Für diese Verbindungen müssen für alle Mitfahrenden Tickets gebucht werden. Die Hin- und Rückfahrt kostet wie im Vorjahr 10,- Euro im Vorverkauf unter https://tickets.parookaville.com
Flughafenanreise
Fluggäste des Airport Weeze wurden im Vorfeld bereits informiert, anstelle der bestehenden Beschilderung die Ausfahrt Sonsbeck (5) zu nutzen und von dort der temporären Beschilderung zum Flughafen zu folgen. Die Strecke führt über Kevelaer von Süden an die Hauptzufahrt des Flughafens heran.
Lokale Besucher:innen
Fahrräder
Fahrradfahrer:innen fahren bitte in diesem Jahr wieder ausschließlich auf das Hauptgelände des Airport Weeze. Dort steht eine große Stellfläche zur Verfügung, Shuttle-Busse bringen die Besucher:innen durchgängig während der Öffnungszeiten zum Gelände.
Shuttle-Busse
Besucher:innen aus Weeze und Umgebung wird empfohlen, die Shuttle-Busse vom Bahnhof Weeze zum Gelände und retour zu nutzen, anstatt mit dem Pkw anzureisen. Die Tickets für diese Verbindung sind im Ticketshop erhältlich.
Kiss & Ride
Für alle Citizens (sowohl Camper:innen als auch Tagesbesucher:innen), die sich nur absetzen lassen, gibt es jeweils eine separate, kostenlose Kiss + Ride Zone (Hol- und Bringzone).
Die Kiss + Ride Zone für Gäste der Campsite befindet sich im nördlichen Bereich des Flughafens. Diese ist über die Camping Zufahrt zu erreichen und ausschließlich für Citizens gedacht, die mit dem Auto inkl. Handgepäck anreisen.
Für Tagesbesucher:innen wird eine Kiss + Ride Zone auf dem Flughafengelände errichtet. Diese befindet sich auf der Anfahrt zum Terminal des Airport Weeze (Navi: Flughafen Ring, 47654 Weeze). Kostenfreie Shuttle-Busse verkehren an den Festivaltagen täglich ab ca. 13:00 Uhr bis zum Ende des Festivaltages zum Festival und zurück.