Parookaville 2023

PAROOKAVILLE restlos ausverkauft, siebte Edition mit 225.000 Bürger:innen, drei Tage Livestreams auf TikTok und Youtube

Alle Visa für die siebte Edition von PAROOKAVILLE, Deutschlands größtem Electronic Music Festival, sind vergriffen. Vom 21. bis 23. Juli werden erneut rekordverdächtige 225.000 Bürger:innen am Airport Weeze mit über 300 DJs in ihrer Madness City feiern, die seit der Gründung in jedem Jahr ausverkauft ist.

Die Auftritte der Weltstar-DJs von vier Bühnen werden für alle, die nicht live vor Ort sein können, am gesamten Wochenende per Livestream übertragen.

PAROOKAVILLE setzt seine einzigartige Erfolgsgeschichte weiter fort. Im zweiten Jahr in Folge werden 75.000 Besucher:innen pro Tag und damit insgesamt 225.000 Besucher:innen aus über vierzig Ländern die verrückte Stadt bevölkern. Das Showkonzept-Festival zählt damit zu den erfolgreichsten in Europa und trotzt der aktuell herausfordernden Marktsituation für Kulturveranstaltungen.

Über 300 DJs auf mehr als 10 Bühnen werden an drei Showtagen Wahnsinn, Liebe und purer Glückseligkeit mit den Bürger:innen feiern. Darunter Weltstar-DJs wie Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, The Chainsmokers, Scooter, Felix Jaehn und Timmy Trumpet. Am Festival-Sonntag sorgen zudem auf der Bill’s Factory u. a. Finch, Kasalla und Ski Aggu für Party-Abwechslung abseits der elektronischen Sounds. Die Pre-Party beginnt für rund 40.000 Camper:innen bereits am Donnerstag, 20.07.