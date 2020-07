Parookaville bringt zwei Tage Festival-Stimmung zu den Fans nach Hause

Der Aufbau für die Spezialausgabe von „Parookaville“ auf dem Airport Weeze ist in vollem Gange. Allerdings nicht für die 210.000 Bürger der sechsten Edition, sondern für genau 200 Gewinner – und Hunderttausende Fans zu Hause. Denn am 17. und 18. Juli 2020 sendet Parookaville zwei Tage live aus einer Mini-Version der Partystadt, eigens kreiert und errichtet aus den ikonischsten Stadtelementen. Tickets gibt es nur zu gewinnen, die Streams können weltweit kostenlos verfolgt werden.

Parookaville wird von vielen Besuchern für seine facettenreiche Gestaltung der Festival-Stadt gefeiert. Mit einem 360°-Open-Air-Setup der beliebtesten Stadtelemente entsteht in diesem Jahr die Kulisse für die spezielle TV-Produktion. Die Star-DJs stehen auf einer kreisrunden Bühne im Mittelpunkt des Settings, umringt von 25 separierten Parzellen für je vier Bürger, die sich nur zwischen den Auftritten und unter Berücksichtigung des Hygiene- und Infektionsschutzes auf dem Gelände bewegen.

Der Freitag steht ganz im Zeichen des exklusiven „Prosieben in Concert“ mit Star-DJ Felix Jaehn. Die Pre-Party, wie gewohnt powered by „Penny“, bringt mit Topic, Tujamo und David Puentez schon ab 19 Uhr Partystimmung in die Gärten und Wohnzimmer der Fans.

Am Samstag liefert der Live­stream die ganze Genre-Vielfalt des Festivals. Parookaville-Superfan Alle Farben gibt sich ebenso die Ehre wie Fedde le Grand und Lari Luke. Mit W&W und Brennan Heart sind auch die Fans härterer Sounds versorgt.

Ein weiteres Highlight der Sonderedition wird die standesamtliche Hochzeit von Sabrina und Marvin in der „Warsteiner Parooka Church“ am Samstagmittag. Für die 200 Ticket-Gewinner steht die Kirche für Freundschafts-Hochzeiten ebenfalls offen. Nebenan bei Moskovskaya gibt’s extravagante Outfits und Airbrush-Tattoos für das Festivalfeeling nach monatelanger Feier-Abstinenz. Am Samstag verwandelt sich zudem der Penny-Tower in eine Party-Küche, in der die Influencer @instawaffel und @justineschlue Snacks für die Zuschauer zubereiten.

Alle Fans zu Hause haben die Chance, per Video-Call auf große LED-Leinwände in der City live zugeschaltet und damit Teil der Show zu werden. Die Parookaville-Redaktion wertet dafür während der Showzeiten alle Beiträge mit den Hashtags #parookaville und #livefromthecity aus und verschickt Einladungen an die Party-Crews.

Offizieller Ticket-Sale für 2021 startet am 17. Juli

Nachdem Parookaville 2020 abgesagt werden musste, hatten alle Käufer die Möglichkeit, unmittelbar während der Rückabwicklung Tickets für 2021 zu erwerben. Diese Option haben 70 Prozent der Ticketinhaber genutzt. Am morgigen Freitag, 17. Juli, ab 12 Uhr, gehen dennoch Visa in allen Kategorien in den Ticket-Sale für 2021. Alle Ticket- und Unterkunftskategorien aus diesem Jahr werden für 2021 wieder angeboten, die Preise entsprechen denen von 2020. Auf Preisanpassungen wurde zugunsten der Fans verzichtet.

Die Tickets sind erhältlich unter: www.parookaville.com/tickets

Der Livestream ist verfügbar unter:

www.parookaville.com

www.parookaville.com/youtube

www.parookaville.com/facebook

Sendetermine

Die Sendetermine der diesjährigen Veranstaltung sehen folgendermaßen aus:

Freitag, 17. Juli, 19 bis 0 Uhr: Parookaville – „Live from the City“ unter www.parookaville.com.

Freitag, 17. Juli, 22.30 Uhr bis 0 Uhr: „Prosieben in Concert“ mit Felix Jaehn in der Prosieben App.

Samstag, 18. Juli, 18 bis 1 Uhr: Parookaville – „Live from the City“ unter www.parookaville.com.

Samstag, 18. Juli, 18 bis 1 Uhr: „Moving Special“ live aus Parookaville bei Radio 1Live.