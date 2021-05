Parookaville 2021 offiziell abgesagt

Bis zuletzt wurden alle Optionen einschließlich einer Verlegung in den Spätsommer intensiv geprüft, doch nun steht auch für das Parookaville-Festival fest, dass die Stadttore in 2021 erneut geschlossen bleiben müssen. Die andauernde Corona-Pandemie macht es unmöglich, das Festival mit 210.000 Besucher*innen an drei Tagen sicher durchzuführen.

Der neue Termin für die sechste Edition ist der 22. bis 24. Juli 2022. Alle Ticketkäufer*innen erhalten – wie bereits im vergangenen Jahr – unkompliziert die Möglichkeit, zwischen Umbuchung ohne Preiserhöhung auf das nächste Jahr und Ticketrückgabe zu wählen. In 2020 hatten rund 70 Prozent ihre Tickets umschreiben lassen.

Ungewisse Pandemie-Lage

Trotz aller Bemühungen des Festival-Teams in den vergangenen Monaten ist die Entwicklung der Corona-Pandemie weiterhin zu ungewiss, um die Planungen fortsetzen zu können. Eine Anpassung des Konzeptes oder der Besucherzahl von zuletzt 70.000 Personen pro Tag, um den Genehmigungsprozess zu erleichtern, hatten die Veranstalter bereits im Vorfeld ausgeschlossen.

„Parookaville, wie unsere Bürgerinnen und Bürger es lieben, ist ein langes Wochenende voller Unbeschwertheit, Freundschaften und wilder Party. Doch so sehr wir uns das alle wünschen, ist es in diesem Jahr leider einfach noch nicht wieder möglich. Im sechsten Jahr seit unserer Gründung schon zum zweiten Mal absagen zu müssen, ist natürlich hart. Aber die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten geht vor“, erklärt Bernd Dicks, Co-Geschäftsführer der Parookaville GmbH.

„Wir haben über Monate intensiv an Umsetzungskonzepten gearbeitet und sind der ,Initiative Musik‘, die diesen Prozess mit Bundesmitteln finanziell unterstützt hat, für die Begleitung dankbar. Das wirtschaftliche Risiko einer kurzfristigen Absage ist damit allerdings nicht abgesichert und schlicht zu groß, sodass wir nun, wie viele andere Veranstalter auch schon, handeln müssen.“

Millionenschwere Aufträge

Die 30 festangestellten Mitarbeiter*innen im „Headquarter“ in Weeze planen normalerweise das gesamte Jahr an der Festivalstadt auf dem Airport. Sie buchen rund 300 DJs, entwickeln Pläne und Konzepte, vergeben Aufträge in Millionenhöhe – häufig an regionale Unternehmen.

„Parookaville ist ein großer Wirtschaftsfaktor für den Niederrhein geworden, daher schmerzt die Absage nicht nur emotional, sondern betrifft auch viele unserer Partner, die an der millionenschweren Produktion beteiligt sind“, sagt Dicks. „Wir blicken nun zuversichtlich auf 2022 und hoffen darauf, dass uns wieder so viele unserer großartigen Fans supporten und ihre Tickets behalten.“

Die Ticketumbuchung erfolgt erneut online, wie es in 2020 bereits funktioniert hat. Der Prozess startet voraussichtlich Mitte Juni. Alle Infos zum Ticket-Rollover gibt es auf www.parookaville.com/info.