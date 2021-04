Parkplatzproblem scheint gelöst

Die „Hölle der Löwen“

An diesem Geschäftskonzept haben scheinbar auch die Akteure bei „Hölle der Löwen“ Interesse, da dieses Konzept für viele Städte europaweit spannend sein könnte. So soll der Medienunternehmer bereits mit zwei in der Hölle agierenden Löwen in Verhandlungen stehen, um seine Anteile an dem neuen Unternehmen zu übertragen. Wer selbst noch Verbesserungen zu diesem bahnbrechenden Konzept oder wer noch Vorschläge für weitere interessante VIP-Services hat, der kann sich an die Redaktion des KB wenden. Schreibt eine E-Mail an r.beerden@kevelaerer-blatt.de. Wir werden einige Ideen und Vorschläge veröffentlichen.

Na, haben Sie‘s erraten? Mit diesem Betrag wollen wir Sie, liebe Leser*innen, natürlich in den April schicken!