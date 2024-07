Am Sonntag, 14. Juli 2024, werden die Tore weit geöffnet Parkfest auf Schloss Wissen

/ von Franz Geib

Am Sonntag ist Parkfest auf Schloss Wissen. Foto: privat

Der kommende Sonntag, 14. Juli, möge ein vor allen Dingen sonniger Tag für das Parkfest auf Schloss Wissen werden, hofft Raphaël Freiherr von Loë, der Hausherr der Burganlage im benachbarten Weeze, doch bitte nicht so extrem wie einst: Denn damals forderte die Führung durch den Schlosskomplex ob der tropischen Temperaturen von weit über 30 Grad von allen Beteiligten das Äußerste an körperlichen Möglichkeiten: „Es war so heiß, dass der Hausherr beinahe zusammenbrach.“

Für den guten Zweck

So weit möge es hoffentlich nicht kommen, und wird es aller Voraussicht auch nicht, denn die Wetterprognosen verheißen für den Sonntag viel Sonne mit angenehmen Temperaturen. Das ist auch gut so, denn das Parkfest braucht den Zuspruch, da es einzig der guten Sache dienen soll: Der Erlös des von der Krankenbruderschaft Rhein Maas e. V. veranstalteten Events ermöglicht es den Organisatoren der Lourdes-Wallfahrt, gesunde wie hilfsbedürftige Pilger, die die Kosten der Wallfahrt kaum oder nicht alleine aufbringen können, zu unterstützen.

Raphaël Freiherr von Loë: „Das Fest ist somit eine schöne Gelegenheit, von Wissen aus die Tore weit aufzumachen.“

Und dafür haben die Macher des Festes wieder ein kurzweiliges Programm aufgestellt. Es beginnt um 10 Uhr mit einer Heiligen Messe in der Schlosskapelle, die von Propst Johannes Mecking gestaltet und vom Kevelaerer MGV (Männer-Gesang-Verein) musikalisch untermalt wird. Ab 11 Uhr folgt ein Film über die letzte Lourde…