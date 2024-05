Panda-Promotion für Rotary-Rallye

Am 31. August 2024 wird zum nunmehr 9. Mal die „Rotary Classic Car Rallye Kevelaer“ zur großen Rundreise über den Niederrhein starten. Das Organisationsteam rund um Incoming Präsident Thomas Prinz traf sich zu einem kurzen Stell-dich-ein am Airport Weeze. Dr. Sebastian Papst, Geschäftsführer Airport Weeze, wird die Teilnehmer zum Abschlussessen und Siegerehrung am Veranstaltungstag begrüßen. „Wir sind Sebastian Papst und dem Airport Weeze für diese große Unterstützung und Förderung sehr dankbar“, unterstreicht die amtierende Präsidentin des Rotary-Clubs Kevelaer, Margret Voßeler-Deppe, bei diesem Treffen.

Dr. Wolfgang Ruhs, Gründungsvater der Rotary Classic Car Rallye, stellt eines seiner „Schätzchen“ im Vorfeld der Veranstaltung zur Verfügung. Es ist ein Morris Minor 1000, Baujahr 1965, der als sogenannter „Panda-Car“ bei der Britischen Polizei Dienst tat. Die Bezeichnung Panda entstand wegen der blau-weißen Lackierung. Nun hat der Panda seine Promotiontour aufgenommen. Getreu dem Motto „mit alten Autos für junge Menschen“ startet die Reise am Niederrhein. Den nächsten Stopp legt die „englische Polizei“ am Mittwoch, 15. Mai, bei „Mutter und Kind“ in Kevelaer ein.

Als Fotomotiv für die jungen Kunden von „Mutter und Kind“ steht der Oldtimer Pate für die gute Sache. Der mit der Rallye erzielte Erlös kommt wie immer zu 100% Projekten Kindern der Region und dieses Jahr dem „Pro Dogbo-Schulprojekt“ in Benin zugute. Viele Oldtimer-Besitzer haben sich bereits zur Rallye angemeldet, um so den Benefiz-Zweck wohlwollend zu unterstützen. Anmeldungen sind noch möglich über die Internetseite www.kevelaer-rotary.de.