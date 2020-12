Paketchaos durch Corona-Weihnachten?

Dass zur Vorweihnachtszeit bedingt durch ebay, Amazon und Co. seit Jahren die Zahl der Paketsendungen steigt, ist nichts Neues – in diesem Jahr wird dieser Trend durch die Corona-Pandemie aber nochmal verstärkt. „Seit der Cyberwoche inklusive des ‚Black Friday‘ bis Weihnachten sehen wir drei bis vier besonders starke Wochen – mit neuen Rekordmengen von über 11 Millionen Sendungen an Spitzentagen direkt vor Heiligabend“, sagt DHL-Sprecherin Britta Töllner. „Zum Vergleich: An durchschnittlichen Tagen befördern wir etwa 5,2 Millionen Pakete in unserem deutschen Paketnetz.“