Annika und Paula Lohmann sind schon „alte Hasen“, was die Aktion „Kinder helfen Kindern“ angeht. Erneut haben die beiden sich engagiert, um auch in diesem Jahr zu Hause Pakete für Kinder in Osteuropa zusammenzustellen. Und so ist diesmal eine „Päckchen-Pyramide“ mit 55 Paketen entstanden.