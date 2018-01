„Wir schlagen den Knoten jetzt durch“, versprach der Verkehrsmister bei seinem Besuch in Kevelaer, auf Einladung der CDU. „Die OW1 kommt!“ Das Geld dafür sei da, das Planfeststellungsverfahren liege in den letzen Zügen. Somit zeigte sich der CDU-Politiker optimistisch: „Ich möchte noch in diesem Jahr mit dem Bürgermeister beim ersten Spatenstich ein Schnäpschen trinken.“



Da kannte der App­laus keine Grenzen. Rund 70 Gäste im Goldenen Löwen waren aus dem Häuschen. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst hatte soeben die Katze aus dem Sack gelassen. „Wir schlagen den Knoten jetzt durch“, versprach der CDU-Politiker, dass mit dem Bau der OW1 noch in diesem Jahr begonnen werden könne. Zuvor hatte der Jurist die Zuhörer aber noch ein wenig zappeln lassen.

Doch auf diese halbe Stunde kam es jetzt auch nicht mehr an. Schließlich ist die geplante Umgehungsstraße eigentlich eine unendliche Geschichte. Bereits 1955 hatten die Stadtväter den Antrag gestellt, „um die von Pilgern stark besuchte Innenstadt vom Durchgangsverkehr zu entlasten“.

Seitdem ist in Kevelaer nicht nur viel Wasser die Niers hinunter geflossen. „Wir haben bis zu 2 Mio. Besucher im Jahr“, sagt Paul Schaffers, Vorsitzender der CDU-Kevelaer, auf deren Einladung der Verkehrsminister in der Marienstadt weilte. „Die meisten davon kommen mit de…

