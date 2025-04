Ostermontag im Achterhoek

Am Ostermontag, 21. April 2025, findet das traditionelle Vogelschießen der Sankt-Maria-Schützenbruderschaft Achterhoek e.V. statt.

Der Tag beginnt ab 9 Uhr mit einer heiligen Messe in der Sankt-Josef-Kapelle. Im Anschluss richten die Schützenbrüder den an der Zeltstadt gelegenen Schießplatz am Rödchen her.

Ab 13.30 Uhr treffen sich die Vereinsmitglieder mit ihrem noch amtierenden Schützenkönig Michael Stenmans sowie seinen Ministern Hermann Wans und Thomas Stenmans im Gemeinschaftsraum.

Nach einem kurzen Umzug durch den kleinen, aber feinen Ort startet ab 14 Uhr ein hoffentlich spannender Wettbewerb mit zahlreichen Königsanwärtern im Festzelt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt traditionell der Musikverein aus Winnekendonk und für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein.

Zum Abschluss der Veranstaltung wird der neue Schützenkönig mit seinem Gefolge proklamiert.

Die Schützenbrüder, der Festwirt und die gesamte Achterhoeker Dorfgemeinschaft freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und harmonische Stunden.