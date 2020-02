Ostereier für den guten Zweck kaufen

Am 15. Februar 2020 ist es soweit – dann startet niederrheinweit erneut die breit angelegte Osterei-Tombola-Aktion des in Kamp-Lintfort beheimateten Vereins „Engel gibt es überall e.V.“ Das gab der Verein jetzt auf einer Pressekonferenz in der Sparkasse Geldern bekannt, die als Unterstützer mit dabei ist. „Wir haben uns zufällig bei einer Kontoeröffnung kennengelernt – manchmal passieren Zufälle im Leben“, unterstrich der Leiter der Sparkasse Krefeld in Geldern, Dominic Michels. Bei einer Geschichte für Kinder und Jugendliche engagiere man sich gerne, sagte der Institutsleiter. „Wirft man den Ball in den Himmel, fängt ihn jemand auf“, wurde er fast poetisch.

Seit 2009 hatte der Verein mit der Vorsitzenden Ingrid Stermann...