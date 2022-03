Osteraktionen in Kevelaer

Die Osterferien stehen bald vor der Tür, der Frühling ruft. Da stellen sich nicht nur Familien die Frage, wie die freie Zeit gefüllt werden kann. Denn es muss nicht immer in die Ferne gehen, stattdessen können auch Tagestouren für Abwechslung sorgen – auch innerhalb Kevelaers. In der Zeit vom 9. bis 24. April 2022 dreht sich in der Wallfahrtsstadt alles um das Thema Ostern. Klein und Groß, Einzelpersonen und Familien werden bei den Osteraktionen gleichermaßen angesprochen.

Spielplätze und Naturerlebnis

Ausgerüstet mit dem richtigen Link zu „Outdooractive“ oder der Wanderpostkarte aus der Tourist Information wird im Solegarten St. Jakob gestartet. Nachdem hier schon die ersten Aktivitäten für Spaß sorgen sollen, führt die Familientour durch Kevelaers Natur, aber dennoch zentrumsnah zu fünf verschiedenen Spielplätzen und -oasen. Da empfiehlt es sich, die Picknickdecke und Proviant einzupacken, um die gemeinsame Zeit zu genießen. Unterwegs erfreuen die frühlingshaft blühenden Bäume und Sträucher die Gemüter und laden zum Raten der Pflanzenart ein.

Wer ab Ostersamstag in der Stadt verweilt, kann zudem auf eine spannende Jagd nach dem „Oster-Cache“ gehen. Informationen hierzu werden auf www.kevelaer-tourismus.de und in den Sozialen Medien zu finden sein.

Stadtbummel inklusive Ostereiersuche

In den gesamten Osterferien sollte das besondere Augenmerk den Schaufenstern in der Innenstadt gelten. Denn in vielen Fenstern verstecken sich die Ostereier des Kevelaer Marketing. Diese gilt es zu zählen. Wer die richtige Anzahl an Ostereiern errät, erhält die Chance auf Preise. „Als Gewinne locken eine Familien-Jahreskarte für das Kevelaerer Freibad, Jahreskarten für die Bauernhof Erlebnisoase Irrland in Twisteden sowie KevelaerCards“, freut sich Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing. Für die Teilnahme einfach den QR-Code in den Schaufenstern scannen und gemütlich von Geschäft zu Geschäft bummeln.

Wochenmarkt der besonderen Art

Am Dienstag, 12. April, und Donnerstag, 14. April, findet der traditionelle Kevelaerer Wochenmarkt vor dem Rathaus statt. Hier kann frisch und saisonal für das Osterfest eingekauft werden. Als kleines „Schmankerl“ erfreut das Tourismus-Team die Marktbesucher*innen mit Überraschungstüten, die es an den Marktständen zu füllen gilt – ein persönlicher Ostergruß der Marktbeschicker*innen an ihre Kundschaft.

Besonderer Gruß am Ostersonntag

Und auch die Gästeführerinnen der Wallfahrtsstadt freuen sich auf viele Besucher*innen. Diese dürfen sich am Vormittag des Ostersonntag über einen Ostergruß auf den Kevelaerer Einkaufsstraßen in der Innenstadt freuen, der persönlich überreicht wird.

Kunst wird zur Leidenschaft

Am Ostermontag wird‘s bei einer Stadtführung künstlerisch: Einige Kunstelemente und Kunstwerke zieren schon lange die wichtigsten Fassaden, Fenster und Portale der Innenstadt und des Wallfahrtsbereichs. So manch‘ bewundernswertes Werk prägt die Stadt dabei wie kein anderes. So feiern in diesem Jahr gleich zwei Werke des Künstlers Bert Gerresheim ihr Jubiläum. Die Teilnehmenden der Führung erfahren alles über die Kunst und das Kunsthandwerk, die Kevelaer bis heute bereichern. Karten sind ausschließlich im Vorverkauf in der Tourist Information erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information, unter www.kevelaer-tourismus.de oder telefonisch unter 02832 / 122-991.