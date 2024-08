Am 17. August veranstaltet die Geschichtsgruppe des Heimat- und Verschönerungsvereins Kervenheim – Kervendonk eine historische Ortsführung in Kervenheim. Die hoch- bzw. spätmittelalterliche Siedlung hat ihren Ausgangspunkt von der 1270 erstmals erwähnten Burg genommen, deren genaues Alter nicht bekannt ist.

Kervenheim ist sicher der historisch bedeutsamste Ortsteil der Stadt Kevelaer. Die Geschichte der Ortschaft reicht zurück bis ins Mittelalter. Der geführte Rundgang ist eine Zeitreise in die jahrhundertalte Geschichte Kervenheims. Mit historischen Enthüllungen werden prägende, bedeutsame Bauwerke der Vergangenheit in der Ortsführung erklärt. Die Teilnehmenden begeben sich auf eine Zeitreise durch die vergangenen Jahrhunderte der kleinen Ortschaft am Niederrhein.

Die Führung beginnt am 17. August um 14 Uhr am Parkplatz Wallstraße (gegenüber dem Katholischen Pfarrheim) und dauert ca. 90 Minuten. Die Kosten betragen für Erwachsene 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Eine Teilnahme ist nur mit Voranmeldung möglich. Kontakt: Telefponisch unter 02825 8488 (Joachim Bracke), 02825 6789 (Hans-Peter Schaap) oder per Mail an info@heimatverein-kervenheim.de.