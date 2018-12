Am Samstag, 22. Dezember, um 10 Uhr wird eine Heilige Göttliche Liturgie in der Johannes-Kapelle an der Amsterdamer Straße in Kevelaer gefeiert.

Die Leitung des Gottesdienstes hat Vater Stefan, Erzpriester für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz des Bistums von West- und Mitteleuropa der Bulgarischen Orthodoxen Kirche. Es singt der Chor der Johannes-Kapelle Kevelaer.

Alle orthodoxen Christen und weitere Interessenten sind ganz herzlich zu dem vorweihnachtlichen Gottesdienst eingeladen.