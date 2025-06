Orientierungslauf der Feuerwehr

Am Samstag, 28. Juni 2025 ist es wieder so weit, die Löscheinheit Kervenheim richtet den diesjährigen Orientierungslauf der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer aus.

Mehr als 415 Teilnehmer in 36 Gruppen sind bereits gemeldet. Die Veranstaltung beginnt um 8 Uhr am Feuerwehrhaus in Kervenheim (Sonsbecker Str.7a).

Die meisten der Gruppen stammen aus dem Kreis Kleve. Der spaßbetonte Wettkampf ist längst weit über die Region hinaus bekannt geworden, so starten dieses Jahr jeweils eine Gruppe aus Mörfelden-Walldorf (Hessen) und aus Ingelheim am Rhein (Rheinland-Pfalz).

Seit vielen Wochen schon wird beim Orgateam geplant und getüftelt, um den Gästen einen schönen Tag bieten zu können. Dabei soll nicht unbedingt der Wettstreit selbst im Mittelpunkt stehen. Vielmehr geht es beim Orientierungslauf um den Teamgedanken, das Zusammenarbeiten und auch darum, alte Bekannte aus anderen Feuerwehren wiederzusehen.

Zwölf Stationen

Gestartet wird gleichzeitig auf vier unterschiedlichen Strecken, die jeweils am Feuerwehrhaus enden. Hier können die Gruppen kurz verschnaufen und dann die nächste Runde in Angriff nehmen, bis schließlich alle zwölf Spiele/Stationen auf der Tour gemeistert wurden.

Siegerehrung

Die Siegerehrung findet gegen 19 Uhr statt. Anschließend findet eine After-Show Party mit einem Grillbuffet statt. Hierzu sind auch alle Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen.