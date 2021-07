Maryam Seifollah und Amir Motififar übernehmen das Lokal von Helga Zukrigl Orientalisches Flair im Antik-Café

Maryam Seifollah und Amir Motififar wollen orientalisches Flair ins Antik-Café an der Busmannstraße bringen. Foto: eg

Rund drei Monate war es still im Antik-Café an der Busmannstraße. Nachdem Helga Zukrigl das Lokal nach sieben Jahren zum Mai abgegeben hatte, blieben die Tische zunächst leer, der Laden unbesetzt (das KB berichtete). Nun haben sich mit Maryam Seifollah und Amir Motififar neue Betreiber gefunden. Die Eröffnung ist für den 31. Juli geplant.

Vor allem Amir Motififar hegt schon lange den Wunsch nach einem eigenen Café oder Restaurant. In seiner Heimat im Iran habe er bereits ein Café geführt, sagt der 49-Jährige. Nun wollte er sich diesen Traum auch in seiner Wahlheimat Kevelaer erfüllen. Vor sechs Jahren kam er gemeinsam mit seiner Familie nach Deutschland – in die Marienstadt. Durch Zufall seien sie schließlich auf die Nachfolgersuche für das Antik-Café gestoßen. Einige Gespräche später war der Vertrag fest. Am Konzept wird sich einiges ändern.

Safraneis, Baklava und Snacks

Seifollah und Motififar wollen dem Café orientalisches Flair einhauchen und Einflüsse aus ihrer Heimat einbringen. Das Angebot von Helga Zukrigl bleibe grundsätzlich bestehen, sagt das Paar. Es wird allerdings stark erweitert. Neben zahlreichen frischen Teesorten unter anderem aus dem Orient und Asien wird es Snacks und persische Gerichte, wechselnde Suppen, Safraneis, Baklava und ein…