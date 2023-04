Orgelspaziergang am Ostermontag

Was sind Abstrakten? Was ist ein Register? Was ein Manual? All diese Begriffe haben mit der Königin der Instrumente zu tun – der Orgel. Die Orgel ist das größte Musikinstrument der Geschichte und gleichzeitig eine handwerkliche Meisterleistung. Hinter den Pfeifen verbirgt sich eine Menge Technik. Auch der Spieltisch und Arbeitsplatz der Organisten, die mit Händen und Füßen gleichzeitig die riesige „Maschine“ bedienen, sorgt für Erstaunen.

10.000 Pfeifen

Die Kevelaerer Marienbasilika beherbergt ein besonderes Orgel-Exemplar, nämlich die größte deutsch-romantische Orgel der Welt. Sie verfügt über fast 10.000 Pfeifen. Neben dem Basilika-Organisten erfreuen sich auch internationale Persönlichkeiten der Orgelszene an der großen Seifert-Orgel. „Die Orgel ist ein faszinierendes, großes klangliches Kaleidoskop. Durch die einmalige Akustik des großen Kirchenraums bietet sich den Zuhörern ein einzigartiges Klang-Raum-Erlebnis“, schwärmt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Am Ostermontag, 10. April 2023, haben Interessierte nun die Möglichkeit, die Orgel bei einer speziellen Gästeführung aus der Nähe anzuschauen. Organist Paul Lammers erklärt die Funktionsweise und Möglichkeiten der Orgelanlage. Neben Erläuterungen zur Geschichte werden auch Einblicke in die laufenden Sanierungsarbeiten der Orgelanlage gegeben (das KB berichtete). Aufgrund dieser Arbeiten erfolgt die Klang-Demonstration auf der kleinen Chororgel. Anschließend geht es weiter zur Kerzenkapelle, wo die Teilnehmenden den warmen und romantischen Klang der dortigen Rütter-Orgel auf sich wirken lassen können. Große und kleine Orgelinteressierte sind herzlich zu dieser Gästeführung eingeladen. Treffpunkt ist am 10. April 2023 um 14.30 Uhr auf dem Kapellenplatz vor der Marienbasilika.

Tickets im Vorverkauf

Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Rathaus erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis fünf Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 / 122-991.