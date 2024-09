Orgelkonzert in St. Urbanus

Eine herzliche Einladung zum diesjährigen Orgelkonzert mit Willi Kronenberg am 22. September 2024 in der Kirche St. Urbanus in Winnekendonk ergeht seitens des ehemaligen Ortsvorsteher Hansgerd Kronenberg. „Um 17 Uhr erwartet Sie dort Orgelmusik aus dem Barock (Bach), der Romantik (Rheinberger) und der Moderne (Flor Peeters). Dabei kommen drei große Werke zu Gehör, die jeweils auf einer kurzen, viel älteren Melodie aufgebaut sind und in ihrer sehr unterschiedlichen Tonsprache die verschiedenen Epochen repräsentieren.

Nach seinen Konzertexamina für Cembalo und Orgel und mehreren ersten Preisen bei internationalen Orgelwettbewerben hat Kronenberg eine rege internationale Konzerttätigkeit entfaltet und kommt immer wieder gerne an die Orgel seiner ersten Ausbildung zurück“, schreibt Hansgerd Kronenberg.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist wie immer frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten, die hauptsächlich dem 2005 gegründeten Förderverein St. Urbanus Winnekendonk zugutekommt, der sich um die örtlichen Kulturgüter kümmert.